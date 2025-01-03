2025 MTV Ödemelerine Taksit İmkanı Sunan Bankalar Açıklandı
2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları artarken, bankalar taksitli ödeme kampanyalarıyla sürücülere kolaylık sağlamayı hedefliyor. Bu yıl en düşük MTV tutarı 499 TL, en yüksek MTV ise 230 bin TL olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
MTV ödemeleri, iki taksit halinde yapılacak. Birinci taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025, ikinci taksit ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ödenebilecek.
2025 MTV TUTARLARI
1300 cm³ ve altı motor hacmine sahip araçlar:
1-3 yaş: 5.803 TL
4-6 yaş: 4.042 TL
1300-1600 cm³ motor hacmine sahip araçlar:
1-3 yaş: 10.112 TL
4-6 yaş: 7.577 TL
1601-1800 cm³ motor hacmine sahip araçlar:
1-3 yaş: 17.866 TL
4-6 yaş: 13.956 TL
Motosikletler:
100-250 cm³: 899 TL
251-650 cm³: 1.862 TL
651-1200 cm³: 4.808 TL
1201 cm³ ve üzeri: 11.066 TL
HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?
Ziraat Bankası:
Kredi kartı ile yapılan MTV ödemelerinde 4 taksit imkanı sunuluyor.
VakıfBank:
Vakıf Katılım kredi kartı kullanıcıları, 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan ödemelerde vade farksız 3 taksit avantajından yararlanabiliyor.
Halkbank:
1 Ocak - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında bireysel kredi kartlarıyla yapılan 500 TL ve üzeri MTV ödemeleri ücretsiz 3 taksit, Paraf kartlarla ise 4 taksit olarak gerçekleştiriliyor.
İş Bankası:
Maximum Kart sahipleri, 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 500 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit fırsatından faydalanabiliyor.
Garanti Bankası:
1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit imkanı sunuluyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası):
CEPTETEB Mobil Bankacılık ve Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden yapılan MTV ödemelerine 4 taksit, ATM ve gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelere ise 3 taksit uygulanıyor.