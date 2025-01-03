2025 MTV Ödemelerine Taksit İmkanı Sunan Bankalar Açıklandı

Garanti Bankası:

1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit imkanı sunuluyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası):

CEPTETEB Mobil Bankacılık ve Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden yapılan MTV ödemelerine 4 taksit, ATM ve gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelere ise 3 taksit uygulanıyor.