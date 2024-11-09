2025 Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Belli Oldu: İşte Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Fiyatları

TAM BİLET 600 TL'YE SATILACAK

Büyük ikramiyenin artmasıyla birlikte bilet fiyatları da güncellendi. Tam bilet 600 TL, yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet ise 150 TL olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "tamamı dağıtım garantili" sistemi uygulanacak. Yani büyük ikramiye herhangi bir bilete çıkmazsa çekiliş, bir bilete isabet edene kadar tekrarlanacak.