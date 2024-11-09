2025 Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Belli Oldu: İşte Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Fiyatları
2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye rekor kırıyor. Geçen yıl 400 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl tam 600 milyon TL'ye yükseltildi.
Kaynak: Sözcü
Yılın en coşkulu günlerine yaklaştığımız bu günlerde, Türkiye'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından Milli Piyango, 2025 yılı için rekor seviyede bir ikramiye açıkladı. Yeni yıla damga vurması beklenen Milli Piyango, büyük ödül heyecanını yeniden zirveye taşıyor.
Yeni yıl kutlamalarının heyecanını artıracak bu ödüllü Milli Piyango, bu sefer daha büyük bir ilgi göreceğe benziyor. Geçen yıl 400 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl tam 600 milyon TL'ye yükseltildi. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olma özelliğini taşıyor.
TAM BİLET 600 TL'YE SATILACAK
Büyük ikramiyenin artmasıyla birlikte bilet fiyatları da güncellendi. Tam bilet 600 TL, yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet ise 150 TL olarak belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "tamamı dağıtım garantili" sistemi uygulanacak. Yani büyük ikramiye herhangi bir bilete çıkmazsa çekiliş, bir bilete isabet edene kadar tekrarlanacak.
60 MİLYON VERGİ KESİNTİSİ YAPILACAK
Geçen yıl yapılan düzenlemeyle Milli Piyango oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüştü. Bu yıl da aynı oran geçerli olacak. Yani 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişi, 60 milyon TL vergi kesintisiyle 540 milyon TL alabilecek.