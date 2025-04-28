2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte 4A,4B,4C emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi

2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu ödemelerden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekli olacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Ödemeler, önceki yıllarda olduğu gibi emeklilerin tahsis numarasına göre aşamalı şekilde hesaplara yatırılacak. Hangi tahsis numarasına hangi gün ödeme yapılacağına dair detaylı takvimin ise önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.