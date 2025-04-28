2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesinin Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte 4A,4B,4C emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı 4.000 TL'lik bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte yatacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında bayram ikramiyesi ödemeleri geliyor. Milyonlarca emekli, bu yıl hesaplarına yatacak ikramiyenin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 4 BİN TL YATACAK
2025 yılı için belirlenen yeni düzenlemeyle, emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece bu yıl Kurban Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına 4.000 TL ödeme yapılacak. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emekliler, belirlenen ödeme planı doğrultusunda bayram ikramiyelerine kavuşacak.
BAŞVURU İÇİN KRİTİK TARİH
Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Mayıs’a kadar emeklilik başvurusu yapması gerekiyor. Başvurular zamanında yapılmış olsa da, aylık bağlama işlemi bayram öncesi tamamlanmazsa, hak sahipleri işlemler bittiğinde ikramiyelerini alabilecek. Özellikle mayıs ayı içinde başvuranların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağından, ikramiyelerini almalarında bir engel bulunmayacak. Ancak mayıs sonrasındaki başvurular için bayram ikramiyesi hakkı 2026 yılında başlayacak.
2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu ödemelerden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekli olacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
Ödemeler, önceki yıllarda olduğu gibi emeklilerin tahsis numarasına göre aşamalı şekilde hesaplara yatırılacak. Hangi tahsis numarasına hangi gün ödeme yapılacağına dair detaylı takvimin ise önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
ZAMLI İKRAMİYE TUTARLARI
2025 yılında çıkarılan yeni düzenleme ile bayram ikramiyeleri artırıldı. Buna göre:
Emekli maaşı alanlara 4.000 TL,
Ölüm aylığı oranı %75 olanlara 3.000 TL,
Ölüm aylığı oranı %50 olanlara 2.000 TL,
Ölüm aylığı oranı %25 olanlara ise 1.000 TL ikramiye ödenecek.
Birden fazla dosyadan aylık alan hak sahiplerine ise, en yüksek aylık alınan dosya esas alınarak ödeme yapılacak.