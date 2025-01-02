2025 İstanbulkart Vizeleme Ücreti Açıklandı: Vizeleme Nasıl Yapılır?
İstanbulkart kullanıcıları için yeni yıl vizeleme süreci başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin indirimli tarifeden yararlanmaya devam edebilmesi için her yıl vizeleme işlemini tamamlaması gerekiyor. Güncelleme yapılmayan kartlar bloke oluyor veya tam tarifeye geçiyor. Peki, İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır ve 2025 yılı ücreti ne kadar? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İndirimli İstanbulkart kullanıcıları, eğitim durumlarının veya öğretmenlik görevlerinin devam ettiğini beyan etmek zorunda. Bu işlemle kartlar güncelleniyor ve kullanıcılar belirlenen indirimlerden yararlanmaya devam ediyor.
ÜCRETSİZ KARTLAR İÇİN VİZELEME
Kartınızı bir Biletmatik cihazının kart okuma alanına yerleştirin.
Yaklaşık 10 saniye bekleyin.
Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra kartınızı alabilirsiniz. Bir sonraki güncellemeye kadar ücretsiz kullanmaya devam edebilirsiniz.
İNDİRİMLİ KARTLAR İÇİN VİZELEME
Kartınızda en az 35 TL bakiye bulunduğundan emin olun.
Kartınızı Biletmatik cihazının kart okuma alanına yerleştirin.
Ekranda "35 TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" sorusu göründüğünde onay tuşuna basın.
İşlem tamamlanana kadar yaklaşık 10 saniye bekleyin ve kartınızı alın.
Güncelleme tamamlandıktan sonra kartınızı indirimli tarifeyle kullanmaya devam edebilirsiniz.
SON TARİHE DİKKAT
Kartınızın son vize tarihinden önce işlemi tamamlamayı unutmayın. Aksi takdirde kartınız bloke olabilir veya tam tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir.