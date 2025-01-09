2025 İşsizlik Maaşı Net Oranı ve Başvuru Şartları Açıklandı: İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?
İŞKUR, 2025 yılı işsizlik maaşı ödemeleri ve başvuru süreçlerine ilişkin merak edilen detayları paylaştı. İşsiz kalan sigortalı çalışanlara destek olmak amacıyla sağlanan işsizlik maaşı, belirli şartları karşılayan kişilere belirli süre ve miktarda ödeniyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2025 yılı işsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İşsizlik maaşı, sigortalı çalışanların kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalmaları durumunda, gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla yapılan bir ödenektir. Ödeme, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük brüt kazancının %40’ı üzerinden hesaplanır.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR şubesine şahsen gidilerek yapılabilir. Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Başvuruların, işten ayrılma tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Mücbir sebepler dışında bu sürede yapılmayan başvurularda, gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartların karşılanması gerekiyor:
İşçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması,
Son 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması,
İşten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olması,
İşten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurulması.
İşsizlik maaşı, sigortalının çalışma süresine göre farklı sürelerde ödenmektedir:
600 gün prim ödeyenlere: 180 gün,
900 gün prim ödeyenlere: 240 gün,
1.080 gün prim ödeyenlere: 300 gün.
2025 yılı için işsizlik maaşı, sigortalının prime esas kazançlarına göre belirleniyor.
2025 İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARLARI
Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:
Asgari ücretle çalışanlar: Son 4 aylık prime esas kazanç 26.005,50 TL olduğunda, hesaplanan işsizlik ödeneği 10.402,20 TL’dir. Damga vergisi kesintisi sonrası net ödeme 10.323,25 TL olarak yapılır.
30.000 TL gelirle çalışanlar: Son 4 aylık kazancı 30.000 TL olan sigortalılar için işsizlik ödeneği 12.000 TL olarak hesaplanır. Damga vergisi düşüldükten sonra net ödenek 11.908,92 TL’dir.
60.000 TL gelirle çalışanlar: 60.000 TL kazanca sahip kişiler için işsizlik ödeneği 24.000 TL’ye kadar hesaplanır. Ancak, kanun gereği bu tutar brüt asgari ücretin %80’ini aşamaz. Net ödeme ise 20.646,49 TL’dir.
(*) İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin %80'ini aşamaz.