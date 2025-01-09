2025 İşsizlik Maaşı Net Oranı ve Başvuru Şartları Açıklandı: İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

2025 İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARLARI

Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Asgari ücretle çalışanlar: Son 4 aylık prime esas kazanç 26.005,50 TL olduğunda, hesaplanan işsizlik ödeneği 10.402,20 TL’dir. Damga vergisi kesintisi sonrası net ödeme 10.323,25 TL olarak yapılır.

30.000 TL gelirle çalışanlar: Son 4 aylık kazancı 30.000 TL olan sigortalılar için işsizlik ödeneği 12.000 TL olarak hesaplanır. Damga vergisi düşüldükten sonra net ödenek 11.908,92 TL’dir.

60.000 TL gelirle çalışanlar: 60.000 TL kazanca sahip kişiler için işsizlik ödeneği 24.000 TL’ye kadar hesaplanır. Ancak, kanun gereği bu tutar brüt asgari ücretin %80’ini aşamaz. Net ödeme ise 20.646,49 TL’dir.

(*) İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin %80'ini aşamaz.