2025 Engelli Aylığı, Evde Bakım Maaşı Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Yapılacak Zam Oranı
'2025 Ocak engelli aylığı maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorusu yıl sonu yaklaşırken yeniden gündeme gelmeye başladı. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte milyonların dört gözle beklediği rakamlar ortaya çıkmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıl sonu yaklaşırken, 2025 yılı Ocak ayında engelli aylıkları ve evde bakım maaşlarına gelecek zamlar yeniden gündem oldu. 2025 ocak engelli aylığı maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapılacak? sorusu yıl sonu yaklaşırken yeniden merak edilmeye başlandı.
Memur ve emekliler için yapılacak zam oranları, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte emekli aylıkları ve evde bakım maaşları da tamamen değişecek. Şu anda yüzde 40 ila yüzde 69 oranında engelli raporuna sahip olan kişiye 3.338 TL ödeme yapılıyor. 18 yaşında olan engelli yakınlarına da bu tutarda maaş bağlanıyor.
2025 OCAK ENGELLİ AYLIĞI MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda yapılacak zamla birlikte engelli aylığı ödemelerinin 3.700 ila 3.744 TL arasında olması öngörülüyor. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 5.007 TL'den, 5.570 TL'ye yükselecek. Ancak kesin rakamlar belli olduktan sonra zam oranı netleşecek.
Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere verilen evde bakım desteği ödemeleri şu anda 9.077 TL olarak uygulanıyor. 2025’te yeni rakamların 10.063-10.184 TL arasında olması bekleniyor. Kesin rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.