2025 Engelli Aylığı, Evde Bakım Maaşı Belli Oldu: İşte Ocak Ayında Yapılacak Zam Oranı

Memur ve emekliler için yapılacak zam oranları, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte emekli aylıkları ve evde bakım maaşları da tamamen değişecek. Şu anda yüzde 40 ila yüzde 69 oranında engelli raporuna sahip olan kişiye 3.338 TL ödeme yapılıyor. 18 yaşında olan engelli yakınlarına da bu tutarda maaş bağlanıyor.