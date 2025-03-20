2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi Netleşti! 4A, 4B, 4C, SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, kanun teklifi önümüzdeki hafta yasalaşırsa, emekliler 27-28 Mart tarihlerinde, yani Perşembe ve Cuma günü bayram ikramiyelerini alacak. Ancak kesin tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da SGK tarafından yapılacak açıklama ile belirlenecek.