2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi Netleşti! 4A, 4B, 4C, SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Emekli bayram ikramiyesi tutarının 4.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. 2025 yılı itibarıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri, her iki bayram öncesinde 4.000 TL'lik ikramiye ödemesi alacak. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte ödeme takvimi ve detaylar…
Kaynak: Habertürk
Emekli bayram ikramiyesi tutarının 4.000 TL olarak belirlenmesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine dayanıyor. Meclis süreci devam ederken milyonlarca emeklinin gözleri ödeme tarihleriyle ilgili yapılacak açıklamalarda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK, ödeme günleri için açıklama yapmaya devam ediyor.
Ramazan Bayramı'nın 30 Mart tarihinde başlayacak olması nedeniyle, bayram ikramiyeleri bayram öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI 4.000 TL OLDU
16 milyon emekli ve hak sahiplerinin merakla beklediği 2025 yılı bayram ikramiyesi tutarı netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3.000 TL'den 4.000 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Buna göre, 15 milyon 880 bin emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 8.000 TL ödeme alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, kanun teklifi önümüzdeki hafta yasalaşırsa, emekliler 27-28 Mart tarihlerinde, yani Perşembe ve Cuma günü bayram ikramiyelerini alacak. Ancak kesin tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da SGK tarafından yapılacak açıklama ile belirlenecek.
İkramiye ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin taşınmaz numarasına göre yapılacak.
İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?
Yaklaşık 16 milyon emeklinin yanı sıra, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalanan kişiler de bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranlarına göre %75, %50 ve %25 oranında ikramiye alacak.
Bunlara ek olarak, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de bayram ikramiyesi alabilecek.