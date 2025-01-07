2025 Dul ve Yetim Maaş Zammında Son Tablo Ortaya Çıktı: Yeni Dul ve Yetim Maaşı Ne Kadar Oldu?

En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak.

Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak.

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak.