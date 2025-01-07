2025 Dul ve Yetim Maaş Zammında Son Tablo Ortaya Çıktı: Yeni Dul ve Yetim Maaşı Ne Kadar Oldu?
En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından dul ve yetim maaşları da değişti. Yeni maaş oranları, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına hisse oranlarına göre belirlenirken, hak sahipleri artış miktarını araştırmaya başladı. İşte 2025 yılı zamlı dul ve yetim maaşları...
Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kurlu emeklilerin maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda artış yapıldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca dul ve yetimin merakla beklediği maaş zammı da netleşti. Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylıklarına, diğer emekliler gibi yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.
Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının son maaşının belirli bir yüzdesi olarak ödenir. Bu oran, genellikle yüzde 25, 50 veya 75 şeklinde olur. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Yeni zamla birlikte, bu oran üzerinden yapılan hesaplama sonucu dul ve yetim aylıkları da değişmiş oldu.
2025 DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli maaşının14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak.