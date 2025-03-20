2025'te Düğün Masrafları Uçtu! Düğün, Beyaz Eşya, Mobilya Derken Evlenmenin Bedeli Cep Yakıyor! İşte Kalem Kalem Düğün Masraf Listesi

DÜĞÜN ORGANİZASYONLARINDA YENİ TREND

Düğün organizasyon firması sahibi Derya Canayakın, artan düğün maliyetleri nedeniyle çiftlerin daha sade ve ekonomik organizasyonlara yöneldiğini belirterek şunları söyledi:

"Geleneksel büyük düğün salonları yerine açık hava mekanları ve butik konseptler daha fazla tercih ediliyor. Ayrıca, düğün tarihlerini kış aylarına almak, hafta içi organizasyonları tercih etmek ve davetli sayısını azaltmak bütçeyi ciddi şekilde hafifletiyor. Çiftlerin bu yılki en büyük kozu ise pazarlık yapmak. Yemek hizmetleri, organizasyon firmaları ve düğün salonları ile birebir görüşerek fiyatları düşürmek mümkün."