2025'te Düğün Masrafları Uçtu! Düğün, Beyaz Eşya, Mobilya Derken Evlenmenin Bedeli Cep Yakıyor! İşte Kalem Kalem Düğün Masraf Listesi
Evlenecek çiftlere kötü haber... Yüksek enflasyon nedeniyle 2025'te düğün masrafları uçuşa geçti. Geçen yıla oranla düğün yapmanın maliyeti neredeyse iki katına çıktı. Düğün salonundan gelinliğe, beyaz eşyadan mobilyaya düğün masrafları 1 milyon TL'yi geçti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Evlenmeyi planlayan çiftler, yükselen düğün maliyetleri karşısında alternatif çözümler arıyor. 2023’te 400-500 bin lira civarında olan düğün bütçeleri, 2025 itibarıyla 1 milyon lirayı aşarak birçok çifti sade ve ekonomik organizasyonlara yönlendirdi. Özellikle düğün salonu kiraları, organizasyon şirketleri, yemek hizmetleri, ev kurma giderleri, mobilya ve beyaz eşya, kına ve nikâh organizasyonu, fotoğraf-video çekimi, gelinlik ve damatlık masrafları büyük bir yük oluşturuyor.
EVLENMENİN BEDELİ CEP YAKIYOR
Artan maliyetler nedeniyle birçok çift düğünlerini daha ekonomik hale getirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Küçük aile organizasyonları, kır düğünleri, butik davetler ve sade belediye nikahları giderek daha fazla tercih ediliyor. Ayrıca ikinci el gelinlikler, minimal süslemeler ve bütçeye uygun davetiyeler gibi tasarruf yöntemleri de popüler hale gelmiş durumda.
DÜĞÜN ORGANİZASYONLARINDA YENİ TREND
Düğün organizasyon firması sahibi Derya Canayakın, artan düğün maliyetleri nedeniyle çiftlerin daha sade ve ekonomik organizasyonlara yöneldiğini belirterek şunları söyledi:
"Geleneksel büyük düğün salonları yerine açık hava mekanları ve butik konseptler daha fazla tercih ediliyor. Ayrıca, düğün tarihlerini kış aylarına almak, hafta içi organizasyonları tercih etmek ve davetli sayısını azaltmak bütçeyi ciddi şekilde hafifletiyor. Çiftlerin bu yılki en büyük kozu ise pazarlık yapmak. Yemek hizmetleri, organizasyon firmaları ve düğün salonları ile birebir görüşerek fiyatları düşürmek mümkün."
YURT DIŞINDA EVLENMEK DAHA UCUZ
Yükselen düğün maliyetleri nedeniyle birçok çift, yurt dışında düğün yapmayı tercih ediyor. Yunanistan, İtalya, Dubai ve Maldivler gibi popüler yerler, hem düğün hem de balayı fırsatı sunduğu için ilgi görüyor.
Bu alanda hizmet veren organizatör Önder Gezer, yurt dışında evlenmenin Türkiye’ye göre çok daha ekonomik olduğunu vurguladı. Gezer, "Türkiye’de düğün masrafları 1 milyona yaklaşırken, yurt dışında 300 ila 400 bin liralık bir bütçeyle hem nikâh hem de balayı yapılabiliyor. Özellikle Yunan adaları ve İtalya’daki sahil kasabaları, uygun fiyatlı ve romantik seçenekler sunuyor. Pasaport ve vize işlemlerinin zaman alması nedeniyle çiftler şimdiden yurt dışı düğün organizasyonlarına büyük ilgi gösteriyor." dedi.
İŞTE KALEM KALEM 2025 DÜĞÜN MASRAF LİSTESİ
Düğün salonu ve organizasyon:
2023: 50.000 - 150.000 TL
2025: 100.000 - 250.000 TL
Gelinlik ve damatlık:
2023: 15.000 - 40.000 TL
2025: 30.000 - 80.000 TL
Fotoğraf ve video çekimi:
2023: 10.000 - 25.000 TL
2025: 20.000 - 50.000 TL
Düğün yemeği ve ikramlar:
2023: Kişi başı 500 - 1.000 TL
2025: Kişi başı 1.500 - 3.000 TL
Balayı masrafları:
2023: 50.000 - 100.000 TL
2025: 100.000 - 250.000 TL
Ev kurma ve mobilya masrafları:
2023: 200.000 - 500.000 TL
2025: 500.000 - 1.000.000 TL