Doğum İzninde Yeni Gelişme: Detaylar Belli Oldu! Çalışan Annelerin Doğum İzni Kaç Gün Olacak?

Bu yeni düzenlemelerin temel amacı, kadınların hem iş hayatlarına hem de aile hayatlarına daha kolay adapte olmalarını sağlamak. Böylece doğum oranlarının artması ve ülkenin nüfus yapısının gençleşmesi hedefleniyor. Ayrıca, aile kurmak isteyen genç çiftlere yönelik destekler de artırılarak doğum oranlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.