2024’ün En Çok Kazandıran Meslekleri Belli Oldu! Maaş Farkları Dudak Uçuklattı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait kazanç istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: AA
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, finans ve sigorta sektörü en yüksek kazanç sağlayan alan olurken, tarım ve su ürünleri sektörü en düşük gelir seviyesinde yer aldı. Rapor, kadın ve erkek arasındaki kazanç farkını da net bir şekilde ortaya koydu.
FİNANS VE SİGORTA SEKTÖRÜ ZİRVEDE
TÜİK verilerine göre, yıllık ortalama 643 bin 739 TL brüt kazanç ile finans ve sigorta sektörü 2023’ün en yüksek gelir sağlayan alanı oldu. Bu sektörü, yıllık 605 bin 317 TL ile bilgi ve iletişim sektörü izlerken, kültür, sanat, eğlence ve spor sektörü 461 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.
EN DÜŞÜK KAZANÇ O SEKTÖRDE
Raporda, tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe çalışanların yıllık ortalama kazancının 202 bin 809 TL olduğu belirtildi.
ORTALAMA KAZANÇ VE CİNSİYET FARKI
2023 yılında Türkiye genelinde yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 764 TL olarak hesaplandı. Cinsiyet bazında kazançlar ise şu şekilde açıklandı:
Erkekler: 314 bin 242 TL
Kadınlar: 289 bin 720 TL
Cinsiyetler arasındaki kazanç farkı bazı meslek gruplarında daha belirgin. En büyük fark sanatkârlar ve benzeri işlerde yüzde 23.5, teknisyenlerde ise yüzde 22.9 olarak kaydedildi. Yöneticilerde bu fark yüzde 2’ye kadar düşerken, hizmet ve satış elemanlarında yüzde 7.2 olarak belirlendi.
EĞİTİM DÜZEYİ KAZANÇLARI ETKİLİYOR
Kazançlarda eğitim düzeyinin etkisi de raporda vurgulandı. Yükseköğretim mezunlarının diğer eğitim seviyelerine göre daha fazla kazandığı ortaya çıktı..
2024’TE DAHA YÜKSEK RAKAMLAR BEKLENİYOR
TÜİK’in yayımladığı verilerin 2023 yılı Kasım ayını baz aldığı belirtilirken, 2024 yılında kazançlarda daha büyük artışların yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yüksek enflasyon ve ekonomik dinamiklerin etkisiyle sektörel kazançların daha da yükseliş göstereceğini tahmin ediyor.