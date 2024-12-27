2024’ün En Çok Kazandıran Meslekleri Belli Oldu! Maaş Farkları Dudak Uçuklattı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, finans ve sigorta sektörü en yüksek kazanç sağlayan alan olurken, tarım ve su ürünleri sektörü en düşük gelir seviyesinde yer aldı. Rapor, kadın ve erkek arasındaki kazanç farkını da net bir şekilde ortaya koydu.

FİNANS VE SİGORTA SEKTÖRÜ ZİRVEDE

TÜİK verilerine göre, yıllık ortalama 643 bin 739 TL brüt kazanç ile finans ve sigorta sektörü 2023’ün en yüksek gelir sağlayan alanı oldu. Bu sektörü, yıllık 605 bin 317 TL ile bilgi ve iletişim sektörü izlerken, kültür, sanat, eğlence ve spor sektörü 461 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.