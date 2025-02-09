2024'te Nüfusu Eriyen 3 İl Açıklandı: O Şehirlerden Her Yıl Kaçan Kaçana

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

TÜİK Nüfus göç
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2024'te Nüfusu Eriyen 3 İl Açıklandı: O Şehirlerden Her Yıl Kaçan Kaçana - Resim: 1

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı.

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2024'te Nüfusu Eriyen 3 İl Açıklandı: O Şehirlerden Her Yıl Kaçan Kaçana - Resim: 2

ERKEK NÜFUS ORANI KADINLARI GERİDE BIRAKTI

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaşayan erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi olarak hesaplandı. Bu verilere göre, toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.

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2024'te Nüfusu Eriyen 3 İl Açıklandı: O Şehirlerden Her Yıl Kaçan Kaçana - Resim: 3

İŞTE 2024 YILINDA NÜFUSU EN ÇOK AZALAN 3 İL

Açıklanan verilere göre, nüfusu en fazla azalan şehir Sivas oldu. 2023 yılında 650 bin 401 olan Sivas nüfusu, 2024’te 637 bin 7’ye gerileyerek 13 bin 394 kişilik bir düşüş yaşadı.

Sivas – 13.394 kişi azaldı

Ağrı – 11.437 kişi azaldı

Siirt – 10.959 kişi azaldı

Sivas'ı, nüfusu 11 bin 437 kişi azalan Ağrı ve 10 bin 959 kişi azalan Siirt takip etti. Bu üç ildeki nüfus azalmasının nedenleri arasında göç hareketliliği, iş imkânları ve yaşam koşullarındaki değişimler gösteriliyor.

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