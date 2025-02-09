2024'te Nüfusu Eriyen 3 İl Açıklandı: O Şehirlerden Her Yıl Kaçan Kaçana

İŞTE 2024 YILINDA NÜFUSU EN ÇOK AZALAN 3 İL

Açıklanan verilere göre, nüfusu en fazla azalan şehir Sivas oldu. 2023 yılında 650 bin 401 olan Sivas nüfusu, 2024’te 637 bin 7’ye gerileyerek 13 bin 394 kişilik bir düşüş yaşadı.

Sivas – 13.394 kişi azaldı

Ağrı – 11.437 kişi azaldı

Siirt – 10.959 kişi azaldı

Sivas'ı, nüfusu 11 bin 437 kişi azalan Ağrı ve 10 bin 959 kişi azalan Siirt takip etti. Bu üç ildeki nüfus azalmasının nedenleri arasında göç hareketliliği, iş imkânları ve yaşam koşullarındaki değişimler gösteriliyor.