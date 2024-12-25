İnternette En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu: Herkes Kapış Kapış Bu Ürünü Almış
Hepsiburada 2024'ün istatistiklerini yayınladı. Bu yıl internetten en çok sipariş edilen ürünlerin listesi belli oldu.
Kaynak: AA
E-ticaretin devlerinden Hepsiburada, 2024 yılı boyunca kullanıcıların tercihlerini yansıtan istatistikleri paylaştı. Milyonlarca siparişin analiz edildiği rapor, Türkiye genelindeki alışveriş alışkanlıklarını ve dikkat çeken kategorileri ortaya koydu. Geniş bir ürün yelpazesinde şekillenen tercihler, teknoloji, moda, küçük ev aletleri ve kişisel bakım gibi pek çok alanda değişen trendleri gözler önüne serdi.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN KATEGORİ
2024 yılında ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, en çok tercih edilen kategorilerden biri oldu. Robot süpürgeler temizlikte pratik çözümler sunarken, kahve makineleri ve fritözler mutfakların vazgeçilmezi haline geldi. Ayrıca buharlı ütüler ve hava temizleyiciler, ev konforunu artıran popüler ürünler arasında yer aldı.
TEKNOLOJİDE ZİRVE O ÜRÜNLERDE
Teknoloji, 2024’te kullanıcıların ilgisini çekmeye devam etti. Akıllı telefonlar, oyun konsolları ve dizüstü bilgisayarlar en çok satın alınan ürünler arasında öne çıktı. Akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar ise teknoloji tutkunlarının favorileri olmaya devam etti. Bu ilgi, dijitalleşmenin hayatın her alanında etkisini artırdığını bir kez daha kanıtladı.
MODA VE KİŞİSEL BAKIM
Türkiye’nin 2024 moda tercihleri, rahatlığı ön plana çıkardı. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri gibi aksesuarlar yoğun talep görürken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri alışveriş listelerinin başında yer aldı. Kişisel bakım kategorisinde serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkat çekerken, elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları bakım rutininin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPAN İLLER
İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Antalya, 2024’te e-ticaretin yoğunlaştığı şehirler oldu. Hepsiburada’nın pazaryeri modelinde ise Çorum, Bursa ve Kayseri, büyük satış rakamlarıyla dikkat çekti. Bu veriler, e-ticaretin ülke çapında yaygınlaştığını gösteriyor.
ALIŞVERİŞTE KASIM AYINDA REKOR
2024 yılı boyunca alışverişin en yoğun olduğu dönem Kasım ayı olarak kaydedildi. Özellikle 11 Kasım’da sipariş ve ciroda rekor seviyelere ulaşıldı. Kullanıcılar en çok akşam saat 19.00-20.00 arasında alışveriş yaparken, pazartesi ve salı günleri en yoğun alışveriş günleri oldu.
EN ÇOK ARANAN ÜRÜN
2024 yılı boyunca Hepsiburada’da en çok aranan ürünler arasında iPhone 13, Stanley termos, iPhone 15, LEGO ve Apple Watch yer aldı. Bu ürünler, kullanıcıların hem teknoloji hem de günlük yaşam ihtiyaçlarına yönelik tercihlerini yansıttı.