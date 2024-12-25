İnternette En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu: Herkes Kapış Kapış Bu Ürünü Almış

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KATEGORİ

2024 yılında ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, en çok tercih edilen kategorilerden biri oldu. Robot süpürgeler temizlikte pratik çözümler sunarken, kahve makineleri ve fritözler mutfakların vazgeçilmezi haline geldi. Ayrıca buharlı ütüler ve hava temizleyiciler, ev konforunu artıran popüler ürünler arasında yer aldı.

TEKNOLOJİDE ZİRVE O ÜRÜNLERDE

Teknoloji, 2024’te kullanıcıların ilgisini çekmeye devam etti. Akıllı telefonlar, oyun konsolları ve dizüstü bilgisayarlar en çok satın alınan ürünler arasında öne çıktı. Akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar ise teknoloji tutkunlarının favorileri olmaya devam etti. Bu ilgi, dijitalleşmenin hayatın her alanında etkisini artırdığını bir kez daha kanıtladı.