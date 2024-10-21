2024'te Dev Şirketlerden İşten Çıkarma Kıyımı: İşte En Çok İşçi Çıkaran Şirketler

Şirketler, küresel ekonomik kriz gerekçesiyle personel çıkarmaya devam ediyor. 2024'te yüz binlerce çalışan işsiz kalırken, önümüzdeki aylarda da işten çıkarmaların sürmesi bekleniyor. En fazla iş kaybı yaşayan sektörler arasında medya, teknoloji, finans, üretim ve perakende öne çıkıyor.

Teknoloji devleri IBM, Google ve Microsoft, bankacılık şirketleri Goldman Sachs, Citi ve BlackRock, önümüzdeki yıl personel sayısını azaltacaklarını açıkladı. Ayrıca, Tesla, Dow ve Nike gibi büyük kuruluşlar da işten çıkarma yapacaklarını duyurdu.

ResumeBuilder tarafından yapılan bir ankete göre, iş dünyasının yüzde 40'ı işten çıkarmaların beklenildiğini ifade etti. Araştırmalar, pek çok sektörde işten çıkarmaların devam edeceğini gösteriyor.