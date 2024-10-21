2024'te Dev Şirketlerden İşten Çıkarma Kıyımı: İşte En Çok İşçi Çıkaran Şirketler
2024, pek çok çalışan için zor bir yıl oldu. Finans, teknoloji, medya, üretim ve perakende gibi sektörlerde büyük çaplı işten çıkarmalar gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketler, artan maliyetleri azaltmak amacıyla çalışan sayısını düşürmeye yöneldi. Özellikle büyük şirketler, 2023'te başlattıkları işten çıkarma süreçlerine 2024'te de devam etti. Gelecek yıl da benzer bir trendin sürmesi bekleniyor. İşte en çok işten çıkarma yapan sektörler ve bu durumu gerçekleştiren önde gelen şirketler.
Şirketler, küresel ekonomik kriz gerekçesiyle personel çıkarmaya devam ediyor. 2024'te yüz binlerce çalışan işsiz kalırken, önümüzdeki aylarda da işten çıkarmaların sürmesi bekleniyor. En fazla iş kaybı yaşayan sektörler arasında medya, teknoloji, finans, üretim ve perakende öne çıkıyor.
Teknoloji devleri IBM, Google ve Microsoft, bankacılık şirketleri Goldman Sachs, Citi ve BlackRock, önümüzdeki yıl personel sayısını azaltacaklarını açıkladı. Ayrıca, Tesla, Dow ve Nike gibi büyük kuruluşlar da işten çıkarma yapacaklarını duyurdu.
ResumeBuilder tarafından yapılan bir ankete göre, iş dünyasının yüzde 40'ı işten çıkarmaların beklenildiğini ifade etti. Araştırmalar, pek çok sektörde işten çıkarmaların devam edeceğini gösteriyor.
İşte önümüzdeki günlerde personel çıkaracak olan bazı şirketler:
Nike: Şubat ayında 1.600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. 2023'ten bu yana toplamda 12 binden fazla çalışanın işine son verildi.
UPS: 85 bin yöneticinin yüzde 14'ünü kapsayan işten çıkarma sürecini duyurdu.
Twitch: 500 çalışanın işten çıkarılacağını bildirdi.
Discord: Çalışanlar, ocak ayı başındaki genel toplantıda işten çıkarma haberini öğrendi.
TikTok: Otomatik teknolojilerin devreye alınmasıyla yüzlerce çalışanın işten çıkarılmasının beklendiği bildirildi.
PwC: Çalışanlarının yaklaşık yüzde 2,5’ine denk gelen 1.800 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
BlackRock: CEO Larry Fink, ocak ayında işten çıkarmaların yaklaşık 20.000 çalışandan 600’ünü etkileyeceğini açıkladı.
eBay: CEO Jamie Iannone, işten çıkarmaların şirket iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu etkileyeceğini belirtti.
Salesforce: Ocak ayı sonlarında global iş gücünün yüzde 1'ini etkileyecek bir işten çıkarma dalgası başlattı; 2023'te toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkardı.
Snap, global iş gücünün yüzde 10 oranında azaltılacağını, Estee Lauder ise işten çıkarma oranının yüzde 3 ila 5 arasında olacağını açıkladı. İşten çıkarmaların devam edeceği diğer şirketler arasında şunlar yer alıyor:
Paramount, Morgan Stanley, Sony, Electronic Arts, IBM, Amazon, Apple, Tesla, Take-Two, Interactive, Peloton, Walmart, Under Armour, Pixar, Burberry, Match Group, Intel, Dell, Stellantis, Cisco, GoPro, Shell, Goldman Sachs, Samsung, General Motors, UniCredit ve CVS.