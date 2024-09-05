2024 Yılı Bitmeden Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: İşte Hisselerin Dağıtacağı Para Miktarı

TEMETTÜ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Temettü oranı, bir şirketin dağıttığı kar payının, o dönemde elde edilen toplam net kara oranını gösterir. Basit bir ifadeyle, temettü oranı şu şekilde hesaplanır:

Temettü Oranı = Dağıtılan Kar Payı / İlgili Döneme Ait Net Kar

Bu genel bir temettü oranı hesaplamasıdır. Bireysel olarak bir yatırımcıya ne kadar temettü ödeneceği ise şu şekilde hesaplanabilir:

Örneğin, bir şirket 2023 yılında 100.000 TL dağıtılabilir kar elde etmişse ve bu şirketin %5'ine sahip olan bir yatırımcı, bu karın %5’ini, yani 5.000 TL'yi alır.