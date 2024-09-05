2024 Yılı Bitmeden Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: İşte Hisselerin Dağıtacağı Para Miktarı
Borsa İstanbul, yatırımcıların gözde adresi olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde yaşanan dalgalanmalarla dikkat çeken Borsa İstanbul, 2024 yılı içerisinde temettü dağıtacak şirketleri açıkladı. Sağlık, petrokimya, yazılım ve çimento gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yaşanan değer artışı, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Peki, 2024 bitmeden temettü verecek şirketler hangileri?
Geçtiğimiz haftalarda bir anda milyonlarca yatırımcı kaybeden Borsa İstanbul, yeni yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. rotaborsa.com’dan derlenen bilgilere göre, aralarında TÜPRAŞ, Doğuş Otomotiv (DOAS), BİM, ŞOK Marketler (SOKM) ve Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) gibi devlerin yer aldığı temettü dağıtacak şirketlerin tam listesi yayımlandı.
2024'TE TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
- Hisse başı brüt: 0,30 TL
- Net: 0,27 TL
- Temettü tarihi: 2 Eylül 2024
- Verim: %0,68
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
- Hisse başı brüt: 10 TL
- Net: 9 TL
- Temettü tarihi: 2 Eylül 2024
- Verim: %4,27
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
- Hisse başı brüt: 11,93 TL
- Net: 10,74 TL
- Temettü tarihi: 27 Eylül 2024
- Verim: %7,76
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)
- Hisse başı brüt: 0,84 TL
- Net: 0,76 TL
- Temettü tarihi: 1 Ekim 2024
- Verim: %4,02
TEMETTÜ TAKVİMİ
Yatırımcılar, şirketlerin temettü verimliliğini yakından takip ediyor. Eylül ayı itibariyle başlayan süreç, yıl sonuna kadar devam edecek. 2024 yılı içinde toplamda onlarca şirket temettü dağıtacak. Örneğin, TÜPRAŞ’ın 27 Eylül’de gerçekleştireceği temettü ödemesi, yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor.
Borsa İstanbul'da yatırım yapmayı düşünenler için bu temettü dağıtım tarihleri büyük fırsatlar sunuyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği bu hisseler, yatırımcıların yıl sonunda elde edeceği kazançlar açısından kritik bir rol oynuyor. Yatırımcıların, temettü ödemeleriyle birlikte portföylerini güçlendirmesi bekleniyor.
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin yıllık bilançosuna göre belirlenen net karın, ortaklara pay edilmesidir. Anonim şirketlerde bu kar dağıtımı, genel kurul tarafından alınan bir kararla gerçekleştirilir. Ayrıca, ana sözleşmeye eklenebilecek özel maddelerle, belirli pay türlerine temettü konusunda ayrıcalıklar tanınabilir. Bu tür durumlarda, kar payları dağıtılırken bu ayrıcalıklar dikkate alınarak dağıtım oranları belirlenir.
TEMETTÜ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Temettü oranı, bir şirketin dağıttığı kar payının, o dönemde elde edilen toplam net kara oranını gösterir. Basit bir ifadeyle, temettü oranı şu şekilde hesaplanır:
Temettü Oranı = Dağıtılan Kar Payı / İlgili Döneme Ait Net Kar
Bu genel bir temettü oranı hesaplamasıdır. Bireysel olarak bir yatırımcıya ne kadar temettü ödeneceği ise şu şekilde hesaplanabilir:
Örneğin, bir şirket 2023 yılında 100.000 TL dağıtılabilir kar elde etmişse ve bu şirketin %5'ine sahip olan bir yatırımcı, bu karın %5’ini, yani 5.000 TL'yi alır.
Ortaklık oranı, yatırımcının şirketteki payını ifade eder ve bu paya göre temettü tutarı belirlenir. Yukarıdaki örnekte, "pay başına temettü" yöntemiyle hesaplama yapılmıştır.
Temettü oranı, şirketin sermayesine göre de hesaplanabilir. Örneğin, şirketin sermayesi 4.000.000 TL ise temettü oranı şu formülle bulunur:
Temettü Oranı = (100.000 / 4.000.000) x 100 = %2.5
Temettü genellikle nakit olarak ödenir ve 3-6 aylık dönemler halinde düzenli olarak dağıtılan temettülere "düzenli temettü" denir. Ancak, şirketler kendi belirledikleri zamanlarda özel temettü de dağıtabilir. Ayrıca, her şirket temettü dağıtma zorunluluğuna sahip değildir. Bu nedenle, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcıların, temettü dağıtan şirketleri tercih etmeleri önemlidir.