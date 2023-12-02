2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı, SGK uzmanı rakam verdi: Daha çok artırılabilir!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. "Asgari Ücret ve diğer ücretler daha çok artırılabilir" diyen Erdursun, yapılması gerekenleri sıraladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini açıkladı.
Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını söyledi.
"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"
2024 asgari ücret zammına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibarı ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" demişti.
"ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ZATEN YILDA BİR KEZDİR"
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından bugün Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, şu ifadelere yer verdi:
"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır."
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER
OVP ve TCMB'nin 2024 yılı yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 36 olması yapılacak artışın da bu yıl tek seferlik artış yapılacağı göz önüne alındığında yüzde 36 ile 55-60 bandında olacağı tahminleri dillendirilmeye başlandı. Asgari ücrete hedeflenen enflasyon kadar yani yüzde 36 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 15 bin 600 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.
KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
"DAHA ÇOK ARTIRILABİLİR"
Bu gelişmeler sonrası 2024 asgari ücret zammına ilişkin sosyal medya hesabından "Asgari Ücret ve diğer ücretler şu şekilde daha çok artırılabilir" başlıklı bir paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise, şu ifadelere yer verdi:
"- Ocak ayında asgari ücret komisyonunun belirleyeceği zam ücretlere yansıtılmalı,
- Normal zam dışında belirlenecek seyyanen artış rakamı belirlenerek işverence işçinin maaşına ilave edilmeli ve bu tutar işverenin ödeyeceği vergiden mahsup edilmelidir,
- Yani şirketler karlarının bir kısmını devlete öderken bir kısmını da çalışanının maaşına ilave etmelidir,
- Bu durumda çalışanın ücreti daha çok artar, ücret artışının işverene maliyeti düşer, devlet ücrete katkı koymuş olur, ücret artışı fiyatlara daha az oranda yansır, enflasyonu da daha az etkiler."
Erdursun, "Bu durumda asgari ücreti 20.000 TL bandına çekebiliriz, diğer ücretlerde aynı oranlarda artar, derinlemesine hissedilen krizde çalışanlar bir nebze olsun rahatlayabilirler" dedi.
GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.