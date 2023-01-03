2023 zamlı emekli promosyonları belli oldu: Bankalardan rekor ödemeler!

Ocak'ta hayata geçecek EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da olacak. Halen bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, kimileri de emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu tutarların Ocak'ta emekli sayısındaki yaşanacak artışla daha da yükselmesi bekleniyor.