2023 zamlı emekli promosyonları belli oldu: Bankalardan rekor ödemeler!
2023 yılı için birçok ödemelere zam yapılacağı haberlerinin gelmesiyle birlikte emekliler de bankaların promosyon ödemelerine ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Mevcut bankadan 3 yıl emekli maaşı alan vatandaşlar, hangi bankanın en fazla promosyon verdiğini araştırıyor.
Emekli maaşını taşımak isteyenler, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Ocak 2023 emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu? Ocak ayında en yüksek promosyon veren hangi bankalar? İşte en güncel liste...
Emekli promosyon kampanyası güncel fiyatları Ocak ayı içerisinde de merak edilen konular arasında yer alıyor. Kampanyalar herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Ocak ayı sonuna kadar geçerli olacak. Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor araştırmalarına hız kazandırdı.
Ocak'ta hayata geçecek EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da olacak. Halen bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, kimileri de emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu tutarların Ocak'ta emekli sayısındaki yaşanacak artışla daha da yükselmesi bekleniyor.
KAMPANYALAR ARTACAK
Bankalar emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Ancak Ocak ayında EYT düzenlemesiyle emekli sayısındaki büyük hareketlenme bankaların yarışını da büyütecek. Promosyon tutarlarının bu nedenle daha da artması bekleniyor.