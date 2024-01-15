2023 yılında Bitcoin'e harcanan enerji dudak uçuklattı: 167 ülkeyi geride bıraktı

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'nden derlenen verilere göre, finans piyasalarında her geçen gün etkisini artıran ve daha fazla platformda kullanılmaya başlanan kripto para birimlerinin madenciliği ve ağ üzerinde dolaşımı birçok ülkeden fazla elektrik tüketiyor.

Kripto para işlemleri blok zincir sistemi üzerinden yapılıyor. Blok zincir sistemi, işlem kayıtlarının blok adı verilen ve birbirlerine şifrelenerek bağlanan veri yapılarının içinde tutulduğu, merkezi olmayan, sürekli büyüyen bir kayıt defteri olarak tanımlanıyor.

Kripto parayı kazanmak isteyenlere kripto para madencisi, bu alana ise kripto para madenciliği deniliyor.