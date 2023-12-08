2023 Kasım ayında enflasyona karşı en yüksek kazanç sağlayan yatırım araçları belli oldu!

Buna göre, kasımda en yüksek reel getiri, enflasyon ile indirgendiğinde yüzde 2 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2,47 kazanç sağladı.