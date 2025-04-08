20 Dakikada Zengin Oldu: Toprağın Altından Milyonluk Servet Çıktı, Şimdi Paraya Para Demiyor

Avustralya’nın Batı kesiminde bulunan Kalgoorlie altın madeninde, genç bir kadının keşfi görenleri hayrete düşürdü. Altın arayıcısı Tyler Mahoney, yalnızca 20 dakikalık bir arama sonucunda, değeri yaklaşık 130 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL) olan 20 ons ağırlığında bir külçe altın buldu.

Keşfini TikTok hesabında paylaşan Mahoney, "Şu an yerde 130 bin dolar var" diyerek altını takipçilerine gösterdi. Külçeyi tanımlarken, "Devasa, kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta" sözleriyle, Avustralya altınının karakteristik özelliklerine dikkat çekti.