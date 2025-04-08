20 Dakikada Zengin Oldu: Toprağın Altından Milyonluk Servet Çıktı, Şimdi Paraya Para Demiyor
Avustralya’da genç bir kadın, boş arazide 20 dakikalık bir arama sonucunda 5 milyon TL değerinde altın külçesi buldu. Daha önce de nadir altınlar keşfeden Mahoney, "Bu dünyanın en nadir altın külçelerinden biri" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya’nın Batı kesiminde bulunan Kalgoorlie altın madeninde, genç bir kadının keşfi görenleri hayrete düşürdü. Altın arayıcısı Tyler Mahoney, yalnızca 20 dakikalık bir arama sonucunda, değeri yaklaşık 130 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL) olan 20 ons ağırlığında bir külçe altın buldu.
Keşfini TikTok hesabında paylaşan Mahoney, "Şu an yerde 130 bin dolar var" diyerek altını takipçilerine gösterdi. Külçeyi tanımlarken, "Devasa, kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta" sözleriyle, Avustralya altınının karakteristik özelliklerine dikkat çekti.
DAHA ÖNCE DE KÜLÇE ALTIN BULMUŞTU
Tyler Mahoney, altın keşifleriyle tanınan bir isim. Geçtiğimiz yıl, yine metal dedektörü kullanarak 35 bin dolar ve 10 bin dolar değerinde iki farklı külçe altın bulmuştu. Ancak onun en dikkat çeken buluşu, "İnka külçesi" olarak bilinen, nadide bir kristal yapıdaki altındı. Yüzde 92 oranında saf olan ve piramit şekliyle dikkat çeken bu külçeyi "Hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir parça" olarak tanımladı.
"DÜNYANIN EN NADİR ALTIN KÜLÇELERİNDEN BİRİ"
Sosyal medyada 22 bin takipçiye sahip olan Mahoney, İnka külçesi için, "Bu dünyanın en nadir altın külçelerinden biri. Elimde tuttuğum anda ne kadar özel olduğunu anladım. Bir daha böyle bir şeye sahip olamam. Bu işten geçimimi sağlıyorum ama bu parça başka bir seviyede" dedi.
Mahoney, ülkesinin neredeyse her eyaletinde altın bulunduğunu belirterek, Batı Avustralya, Victoria ve Queensland’in en büyük üreticiler olduğunu söyledi. Yaptığı keşiflerle adından söz ettiren genç kadın, altın avcılığına tutkuyla bağlı olduğunu ve bu maceranın kendisi için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı.