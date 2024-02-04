2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama

Yeni evlenecek çiftlerin iple çektiği uygulama başlıyor! Evlilik yolundaki gençlere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 1

Evlilik yolundaki gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni süreç başlıyor.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 3

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ VE FAİZSİZ KREDİ

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 4

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 5

DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK

Aile ve Gençlik Fonu uygulaması ilk olarak 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede hayata geçirilecek.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 6

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi 15 Şubat olarak belirlendi.

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Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 8

YAŞ SINIRI İL İL DÜZENLENECEK

Evlilik kredisi ile ilgili açıklama yapan AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir" demişti.

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 9

Kaynak: Mynet

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2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama - Resim: 10
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