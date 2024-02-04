2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredide yeni aşama

YAŞ SINIRI İL İL DÜZENLENECEK

Evlilik kredisi ile ilgili açıklama yapan AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir" demişti.