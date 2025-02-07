2 Moda Devi Krizin Eşiğinde! 'Güvenilmez Kuruluş' Denildi, Kara Listeye Alındılar

ABD'YE MİSİLLEME Mİ?

Uluslararası ticaret uzmanı Michael Kaye, Çin’in bu adımının ABD’li şirketlere yönelik bir misilleme stratejisinin parçası olduğunu ifade etti. Kaye, “Çin, ABD ve büyük Amerikan şirketlerine zarar verebileceğini göstermek istiyor. PVH, görünürlüğü yüksek bir hedef olarak seçilmiş gibi görünüyor” dedi.

Bu karar, ABD-Çin ticaret savaşlarının yeni bir boyuta taşındığına işaret ederken, uluslararası şirketler için Çin’de iş yapmanın daha riskli hale geldiği yorumları yapılıyor.