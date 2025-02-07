2 Moda Devi Krizin Eşiğinde! 'Güvenilmez Kuruluş' Denildi, Kara Listeye Alındılar
Çin, dünyaca ünlü Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi markaların sahibi olan ABD merkezli PVH Corp'u aylar süren soruşturmanın ardından "güvenilmez kuruluşlar" listesine aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin hükümetinin bu hamlesi, ABD’ye yönelik bir misilleme olarak yorumlanırken, PVH’nin Çin’deki operasyonları için ciddi riskler oluşturabileceği belirtiliyor.
KARA LİSTEYE ALINDI
Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Eylül ayında PVH Corp. hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şirketin resmi olarak kara listeye alındığı açıklandı.
Çin'in bu kararı almasının ardında, PVH’nin Sincan bölgesinden pamuk tedarik etmeyi reddetmesi olduğu iddia ediliyor. Sincan pamuğu, zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle ABD ve Avrupa tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu. PVH'nin bu bölgeden pamuk almayı reddetmesi Çin hükümeti tarafından ticari bir ihlal olarak değerlendirildi.
ABD'YE MİSİLLEME Mİ?
Uluslararası ticaret uzmanı Michael Kaye, Çin’in bu adımının ABD’li şirketlere yönelik bir misilleme stratejisinin parçası olduğunu ifade etti. Kaye, “Çin, ABD ve büyük Amerikan şirketlerine zarar verebileceğini göstermek istiyor. PVH, görünürlüğü yüksek bir hedef olarak seçilmiş gibi görünüyor” dedi.
Bu karar, ABD-Çin ticaret savaşlarının yeni bir boyuta taşındığına işaret ederken, uluslararası şirketler için Çin’de iş yapmanın daha riskli hale geldiği yorumları yapılıyor.
PVH İÇİN BÜYÜK KRİZ
Çin’in kara liste kararının ardından PVH’nin ülkedeki geleceği belirsizliğe sürüklendi. Şirketin üretiminin büyük bir kısmı Çin’de gerçekleşirken, satışlarının yaklaşık yüzde 6’sı da Çin pazarından sağlanıyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda PVH'nin üretim tesislerini başka ülkelere taşımak zorunda kalabileceği belirtiliyor. GlobalData analisti Neil Saunders, bu durumun şirket için ciddi bir yıkım olabileceğini ifade ederek, "Yeni tedarik zincirleri oluşturmak zaman alacak ve envanter sıkıntısı yaşanabilir. Ayrıca, Çin’deki üretim becerilerini başka bir ülkede bulmak kolay olmayacaktır" dedi.
Uzmanlar, bu kararın küresel moda devleri ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük etkiler yaratabileceğini belirtiyor. PVH'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, Çin'in ABD'li şirketlere yönelik daha fazla yaptırım uygulayabileceği de konuşuluyor.