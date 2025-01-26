2 Markanın Rekabet Yarışı Kızıştı: 389 Bin Liraya Sıfır Modeller Satışa Çıktı! Dev Kampanyada Detaylar Belli Oldu
Fiat ve Citroen, otomotiv sektöründe uygun fiyatlarıyla bomba gibi düştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye pazarında çevre dostu seçeneklerle öne çıkan iki marka, elektrikli araçları daha erişilebilir hale getiriyor. Fiat ve Citroen'in yeni modellerinin fiyatları da netleşti. İşte detaylar…
FIAT TOPOLINO FİYATLARI
Fiat’ın kompakt ve pratik elektrikli modeli Topolino, şehir içi kullanımlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Dar sokaklarda kolayca manevra yapabilen Topolino, düşük işletme maliyetleri ile de ekonomik bir tercih oluyor. Üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan bu model, şıklığı ve kullanışlılığı bir arada arayan tüketicilere hitap ediyor.
Fiat Topolino’nun fiyatları şu şekilde:
Topolino: 475.900 TL
Topolino Plus: 505.900 TL
Topolino Dolcevita: 495.900 TL
Bu modeller, kompakt tasarımları ve elektrikli motor avantajlarıyla şehir içinde rahat kullanım sunuyor.
CITROEN AMI FİYATLARI
Citroen, Ami modeli ile şehir içi ulaşımda pratik ve ekonomik bir seçenek arayanlara hitap ediyor. 6 kW’lık elektrik motoru ile düşük enerji tüketimi sağlayan Ami, çevre dostu yapısı ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Üç farklı donanım seviyesi ile sunulan Ami, bütçe dostu olmasının yanı sıra şık ve modern bir görünüm de sunuyor.
Citroen Ami’nin fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Ami One: 389.000 TL
Ami Peps: 399.000 TL
Ami Tonic: 399.000 TL
ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI NELER?
Elektrikli araçların sunduğu birçok avantaj, bu modellerin tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri:
Çevre Dostu: Elektrikli araçlar sıfır emisyon ile hava kirliliğini azaltarak çevreye katkı sağlar.
Sessiz ve Konforlu Sürüş: Şehir içi trafiğinde daha huzurlu bir sürüş deneyimi sunar.
Düşük İşletme Maliyeti: Elektrikli araçlar, yakıt masrafı olmadığından uzun vadede tasarruf sağlar.
Devlet Destekleri: Elektrikli araç alımlarında çeşitli devlet teşvik ve destekleri bulunuyor.