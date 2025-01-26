2 Markanın Rekabet Yarışı Kızıştı: 389 Bin Liraya Sıfır Modeller Satışa Çıktı! Dev Kampanyada Detaylar Belli Oldu

FIAT TOPOLINO FİYATLARI

Fiat’ın kompakt ve pratik elektrikli modeli Topolino, şehir içi kullanımlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Dar sokaklarda kolayca manevra yapabilen Topolino, düşük işletme maliyetleri ile de ekonomik bir tercih oluyor. Üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan bu model, şıklığı ve kullanışlılığı bir arada arayan tüketicilere hitap ediyor.

Fiat Topolino’nun fiyatları şu şekilde:

Topolino: 475.900 TL

Topolino Plus: 505.900 TL

Topolino Dolcevita: 495.900 TL

Bu modeller, kompakt tasarımları ve elektrikli motor avantajlarıyla şehir içinde rahat kullanım sunuyor.