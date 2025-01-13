167 Yıllık Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: 66 Şubesini Aniden Kapattı

66 MAĞAZASI DAHA KAPANDI

Bu kapsamda Macy's, planlarının bir parçası olarak ABD genelinde 66 mağazayı kapattığını açıkladı. Şirketin CEO’su Tony Spring, bu kararı değerlendirirken “Bir mağazayı kapatmak asla kolay bir karar değil” ifadelerini kullandı. Spring, kaynakları daha verimli kullanarak müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla düşük performans gösteren mağazaların kapatıldığını belirtti.

Macy's’in bu stratejisi, uzun süredir yaşadığı satış düşüşlerini ve hisse senedi değer kaybını tersine çevirmeyi amaçlıyor. Ancak alınan önlemler istenen etkiyi henüz sağlayamadı; duyurunun üzerinden geçen bir yılda Macy's hisseleri yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.