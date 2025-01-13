167 Yıllık Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: 66 Şubesini Aniden Kapattı
167 yıllık ünlü giyim devi iflasın eşiğine geldi. ABD'nin en eski ve en büyük mağaza zincirlerinden biri olan Macy's 66 mağazasını kapattı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin köklü mağaza zincirlerinden Macy's, 1858 yılında Rowland Hussey Macy tarafından kurulduğu günden bu yana perakende sektöründe önemli bir yer edindi. Ancak şirket, düşük performans gösteren 150 mağazayı 2026 yılına kadar kapatacağını bildirmiş ve toplam mağaza sayısının 350’ye düşüreceğini duyurmuştu.
66 MAĞAZASI DAHA KAPANDI
Bu kapsamda Macy's, planlarının bir parçası olarak ABD genelinde 66 mağazayı kapattığını açıkladı. Şirketin CEO’su Tony Spring, bu kararı değerlendirirken “Bir mağazayı kapatmak asla kolay bir karar değil” ifadelerini kullandı. Spring, kaynakları daha verimli kullanarak müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla düşük performans gösteren mağazaların kapatıldığını belirtti.
Macy's’in bu stratejisi, uzun süredir yaşadığı satış düşüşlerini ve hisse senedi değer kaybını tersine çevirmeyi amaçlıyor. Ancak alınan önlemler istenen etkiyi henüz sağlayamadı; duyurunun üzerinden geçen bir yılda Macy's hisseleri yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.
MUHASEBE SKANDALI HİSSELERİ SARSMIŞTI
Macy's, geçtiğimiz aylarda yaşanan bir muhasebe skandalıyla da gündeme geldi. Şirket içi yapılan incelemede, bir çalışanın teslimat giderlerini kasıtlı olarak yanlış kaydettiği ve belgeleri tahrif ederek hatayı gizlemeye çalıştığı tespit edildi. 2021 yılına dayanan bu olayın üç yıl boyunca fark edilmediği ortaya çıktı. Bu skandalın ardından Macy's hisselerinde yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı. 151 milyon dolarlık bu muhasebe hatası, şirketin imajına ciddi zarar verirken, perakende devinin toparlanma çabalarını da olumsuz etkiledi.