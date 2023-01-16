Akaryakıt fiyatlarında son durum
Benzin ve motorin fiyatlarındaki iniş çıkışlar sonrası vatandaşlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte 16 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor.
Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 16 Ocak 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,68 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,68 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 19,94 TL
Motorin fiyatı: 22,32 TL