Akaryakıt fiyatlarında son durum

Benzin ve motorin fiyatlarındaki iniş çıkışlar sonrası vatandaşlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte 16 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt
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Akaryakıt fiyatlarında son durum - Resim: 1

Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. 

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Akaryakıt fiyatlarında son durum - Resim: 2

Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 16 Ocak 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

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Akaryakıt fiyatlarında son durum - Resim: 3

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,68 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,68 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL 

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Akaryakıt fiyatlarında son durum - Resim: 4

Ankara

Benzin fiyatı: 19,94 TL

Motorin fiyatı: 22,32 TL

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