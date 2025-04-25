157 Yıllık Efsane Marka Kapanıyor: Ünlü Giyim İmparatorluğu Tarihe Karışıyor
İngiltere’nin sembollerinden biri olan ünlü giyim markası Warwicks, nesil devri yapılamadığı için tarihe karışıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Wellingborough kasabasında tam 157 yıldır hizmet veren Warwicks giyim mağazası, 28 Haziran’da kapılarını son kez açacak. Ülkenin en köklü butiklerinden biri olan Warwicks’in kapanmasının arkasında iflas değil, işletmeyi devralacak kimsenin olmaması yatıyor.
NESİLDEN NESİLE AKTARILAMADIĞI İÇİN KAPANIYOR
1868’den bu yana gelinlikten damatlığa, özel gün kıyafetlerinden davet tasarımlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan mağaza, nesilden nesile aktarılamadığı için kapanıyor. Mağazanın sahibi Warwick, uzun süredir iş yerini devretmek istediğini ancak ne aile içinde ne de dışında alıcı bulamadığını ifade etti.
"İFLAS ETMEDİK HATTA KARDAYIZ"
BBC’ye konuşan Warwick, "Hayatımın büyük kısmını bu işe adadım. Haftanın her günü çalıştım. Bu kararı vermek kolay olmadı. İflas etmiş değiliz, hatta kardayız. Ama çarşılar eski canlılığını kaybetti, tüketici alışkanlıkları değişti" dedi.
BİR DEVİR BİTTİ
Warwick’in açıklamaları, geleneksel esnaflığın giderek dijitalleşen dünyada tutunmakta zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Artan kira ve vergi yükleri, alışverişin dijitale taşınması, yaşam maliyetlerinin artması ve küçük işletmeler üzerindeki mali baskılar, birçok köklü işletmeyi kapanma noktasına getirdi. İngiltere'de Warwicks’in vedası, sadece bir mağazanın değil, aynı zamanda bir geleneğin de kapanışı olarak görülüyor.