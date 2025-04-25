157 Yıllık Efsane Marka Kapanıyor: Ünlü Giyim İmparatorluğu Tarihe Karışıyor

NESİLDEN NESİLE AKTARILAMADIĞI İÇİN KAPANIYOR

1868’den bu yana gelinlikten damatlığa, özel gün kıyafetlerinden davet tasarımlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan mağaza, nesilden nesile aktarılamadığı için kapanıyor. Mağazanın sahibi Warwick, uzun süredir iş yerini devretmek istediğini ancak ne aile içinde ne de dışında alıcı bulamadığını ifade etti.

"İFLAS ETMEDİK HATTA KARDAYIZ"

BBC’ye konuşan Warwick, "Hayatımın büyük kısmını bu işe adadım. Haftanın her günü çalıştım. Bu kararı vermek kolay olmadı. İflas etmiş değiliz, hatta kardayız. Ama çarşılar eski canlılığını kaybetti, tüketici alışkanlıkları değişti" dedi.