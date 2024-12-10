1500 Mağazası Olan Ayakkabı Devi İflas Etti
Küresel ekonomik kriz ve Ukrayna ile devam eden savaşın etkileri Rusya'nın en büyük ayakkabı markalarından biri olan Ralf Ringer'i de vurdu. Moskova Tahkim Mahkemesi, şirketin iflas ettiğini resmen duyurdu ve tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İflas kararının, alacaklı şirket Stivali’nin geçtiğimiz yaz yaptığı başvuru üzerine alındığı bildirildi. Mahkeme kayıtlarına göre, iflasın gerekçesi olarak şirketin ödenmeyen 20,7 milyon rublelik (yaklaşık 194 bin dolar) kira borcu gösterildi. Şirket, bu borcu ödemeye çalıştığını ancak banka hesaplarına el konulması nedeniyle başarısız olduğunu açıkladı.
5 YILLIK HAPİS CEZASI
Kasım 2024'te şirketin CEO’su Andrey Berejniy, 588 milyon ruble (yaklaşık 5,5 milyon dolar) tutarındaki Katma Değer Vergisi'ni ödemediği gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Berejniy’in beş yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
1500 MAĞAZALIK DEV İFLAS ETTİ
1996 yılında erkek ayakkabı üretimiyle sektöre giren Ralf Ringer, zamanla kadın ayakkabı üretimine de yönelerek Rusya’nın en büyük ayakkabı markalarından biri haline geldi. Şirket, Moskova, Zaraysk ve Vladimir’de üç fabrikaya sahipti. Toplamda 235 şehirde mağazaları bulunan marka, Kazakistan, Ermenistan ve Ukrayna’da da 1500’den fazla satış noktası ile faaliyet gösteriyordu.
Uzmanlar, şirketin iflasının Rusya'nın ayakkabı sektöründe büyük bir boşluk oluşturacağını ve sektördeki dengeleri önemli ölçüde değiştireceğini ifade etti.
TÜRK MARKALARI İÇİN FIRSAT KAPISI
Ralf Ringer’in iflası, beyaz eşya ve diğer sektörlerde Rusya pazarına giren Türk markaları için yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Türk ayakkabı üreticilerinin bu boşluğu doldurarak Rusya pazarında önemli bir yer edinebileceğini belirtiyor.