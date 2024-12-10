1500 Mağazası Olan Ayakkabı Devi İflas Etti

İflas kararının, alacaklı şirket Stivali’nin geçtiğimiz yaz yaptığı başvuru üzerine alındığı bildirildi. Mahkeme kayıtlarına göre, iflasın gerekçesi olarak şirketin ödenmeyen 20,7 milyon rublelik (yaklaşık 194 bin dolar) kira borcu gösterildi. Şirket, bu borcu ödemeye çalıştığını ancak banka hesaplarına el konulması nedeniyle başarısız olduğunu açıkladı.

5 YILLIK HAPİS CEZASI

Kasım 2024'te şirketin CEO’su Andrey Berejniy, 588 milyon ruble (yaklaşık 5,5 milyon dolar) tutarındaki Katma Değer Vergisi'ni ödemediği gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Berejniy’in beş yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.