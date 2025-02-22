15 Yaşından Büyük Araç Sahipleri Yandı: Artık Bu Belgeyi Almak Zorunlu Oldu

BU BELGEYİ ALMAK ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, ATP Anlaşması'nın şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık alanındaki uygulamalarına yönelik mevcut şartlar yenilenirken, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışı bırakıldı.

Ayrıca, yetki belgesi alma, denetim ve muayene süreçlerinde de çeşitli değişikliğe gidildi. Yönetmelik uyarınca, bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne uygun yetki belgelerinden en az birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi. Kamu kurum ve kuruluşları için ise bu şartlar aranmayacak.