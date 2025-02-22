15 Yaşından Büyük Araç Sahipleri Yandı: Artık Bu Belgeyi Almak Zorunlu Oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan bozulabilir gıda maddelerin taşımacılığında kullanılacak özel ekipmanlar hakkındaki usul ve esaslarda değişiklik yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alınması zorunlu oldu. Ayrıca 15 yaşından büyük "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alamayan araçların ise mevzuata uygun hale getirilmesi istendi.
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan özel ekipmanlara ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklik yaparak, yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı.
Türkiye'nin, 2012 yılında taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" (ATP) kapsamındaki uygulamaların, ulusal ölçekte teknik altyapısının oluşturulması amacıyla yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelik 2022'de yürürlüğe girmişti.
Bu yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ATP Anlaşması'nın Türkiye'deki şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa uygulanması konusunda mevcut düzenlemeler güncellenerek, uygulama kolaylığı sağlandı.
BU BELGEYİ ALMAK ZORUNLU HALE GELDİ
Yeni düzenlemeyle birlikte, ATP Anlaşması'nın şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık alanındaki uygulamalarına yönelik mevcut şartlar yenilenirken, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışı bırakıldı.
Ayrıca, yetki belgesi alma, denetim ve muayene süreçlerinde de çeşitli değişikliğe gidildi. Yönetmelik uyarınca, bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne uygun yetki belgelerinden en az birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi. Kamu kurum ve kuruluşları için ise bu şartlar aranmayacak.
15 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLARIN BELGELENDİRMELERİ GEREKECEK
Diğer yandan, model yılı itibariyle 15 yaşı aşmış ve "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alamayan araçlar, uygun üstyapı ile değiştirilip belgelendirmeleri mevzuata uygun hale getirildiği takdirde taşımacılık faaliyetlerine devam edebilecek.
SON TARİH 1 AĞUSTOS OLARAK AÇIKLANDI
Şartları yerine getirmeyen işletmelere kesilen idari para cezalarında ise, ihlali düzeltme süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı. Ayrıca, ATP kapsamında kullanılan yalıtımlı ekipmanlar ve araçlar için belgenin alınma süresinin son tarihi 1 Ağustos olarak belirlendi.