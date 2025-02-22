15 Yaşından Büyük Araç Sahipleri Yandı: Artık Bu Belgeyi Almak Zorunlu Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan bozulabilir gıda maddelerin taşımacılığında kullanılacak özel ekipmanlar hakkındaki usul ve esaslarda değişiklik yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alınması zorunlu oldu. Ayrıca 15 yaşından büyük "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alamayan araçların ise mevzuata uygun hale getirilmesi istendi.

Kaynak: AA

Araba Resmi Gazete gıda
Son Güncelleme:
15 Yaşından Büyük Araç Sahipleri Yandı: Artık Bu Belgeyi Almak Zorunlu Oldu - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan özel ekipmanlara ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklik yaparak, yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı.

Türkiye'nin, 2012 yılında taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" (ATP) kapsamındaki uygulamaların, ulusal ölçekte teknik altyapısının oluşturulması amacıyla yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelik 2022'de yürürlüğe girmişti.

Bu yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ATP Anlaşması'nın Türkiye'deki şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa uygulanması konusunda mevcut düzenlemeler güncellenerek, uygulama kolaylığı sağlandı.

1 4
15 Yaşından Büyük Araç Sahipleri Yandı: Artık Bu Belgeyi Almak Zorunlu Oldu - Resim: 2

BU BELGEYİ ALMAK ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, ATP Anlaşması'nın şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık alanındaki uygulamalarına yönelik mevcut şartlar yenilenirken, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışı bırakıldı.

Ayrıca, yetki belgesi alma, denetim ve muayene süreçlerinde de çeşitli değişikliğe gidildi. Yönetmelik uyarınca, bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne uygun yetki belgelerinden en az birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi. Kamu kurum ve kuruluşları için ise bu şartlar aranmayacak.

2 4
15 Yaşından Büyük Araç Sahipleri Yandı: Artık Bu Belgeyi Almak Zorunlu Oldu - Resim: 3

15 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLARIN BELGELENDİRMELERİ GEREKECEK

Diğer yandan, model yılı itibariyle 15 yaşı aşmış ve "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alamayan araçlar, uygun üstyapı ile değiştirilip belgelendirmeleri mevzuata uygun hale getirildiği takdirde taşımacılık faaliyetlerine devam edebilecek.

3 4
15 Yaşından Büyük Araç Sahipleri Yandı: Artık Bu Belgeyi Almak Zorunlu Oldu - Resim: 4

SON TARİH 1 AĞUSTOS OLARAK AÇIKLANDI

Şartları yerine getirmeyen işletmelere kesilen idari para cezalarında ise, ihlali düzeltme süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı. Ayrıca, ATP kapsamında kullanılan yalıtımlı ekipmanlar ve araçlar için belgenin alınma süresinin son tarihi 1 Ağustos olarak belirlendi.

4 4