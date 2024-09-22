15 Yaşından Büyük Arabası Olan Yaşadı! Bakanlık Düğmeye bastı
Milyonlarca araç sahibini sevindirecek gelişme! Araçların yaşlarına göre çeşitli teşvik programlarının yeniden hayata geçirilmesi konusu gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir konuyu gündeme getirdi. Araçların yaşlarına göre bir teşvik programının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, ilgili bakanlığa bu talebini iletti. Özellikle, 2019 yılında sona eren hurda teşvikinin yeniden uygulamaya konulması gerektiğinin altını çizdi.
ARACINI HURDAYA AYIRANA TEŞVİK
Hurda teşvikleri, ekonomik canlanmayı desteklemek, sanayiyi teşvik etmek ve geri dönüşümü artırmak amacıyla önemli bir araç olarak görülüyor. Palandöken, Türkiye'de geçmişte uygulanmış olan bu programın yeniden gündeme alınmasını savunuyor. Eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara teşvik verilmesi gerektiğini ifade etti.
Palandöken, eski, çürümüş ve çevre kirliliğine yol açan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek ekonomiye kazandırılmasının önemini vurguladı. Bu tür teşvikler, genellikle ekonomik canlanma, geri dönüşüm ve çevre dostu uygulamaları destekleme hedefleri taşıyor.
TOPLAM 26 MİLYON ARAÇ BULUNUYOR
Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahlarının artması, araç fiyatlarının iki katından fazla yükselmesine yol açtı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu durumun vatandaşları ikinci el ve eski araç kullanmaya yönlendirdiğini vurguladı. Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu belirten Palandöken, bu araçların kullanımının çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığını açıkladı.
TRAFİK CEZALARI SİLİNSİN
Palandöken, araçlarını hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını öneriyor; özellikle vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar talep ediyor. Hurda ve eski araçların çevresel sorunlara yol açtığını, kara duman salınımı ve yüksek egzoz emisyonlarının insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.
Bu nedenle, atıl durumda bulunan hurda ve yaşlı araçlar için vatandaşlara teşviklerin sunulması gerektiğini ve böylece daha çevre dostu ve güvenli araçların tercih edilmesinin desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor.