14 Yıl Sonra Bir İlk! Binlerce Şirket İflas Etti, O İsimlere İnanmayacaksınız
Ekonomik durgunluk ve alışılmışın dışında yüksek faiz oranları, giderek daha fazla şirketin iflas etmesine yol açıyor. Ayrıca Almanya'da temmuz-eylül döneminde toplam 3.991 şirketin iflas başvurusunda bulundu ve bu sayının son 14 yılda tek bir çeyrekte kaydedilen en yüksek iflas sayısı olduğunu bildirildi.
Kaynak: Bloomberg HT
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ait iflas başvuru verilerini açıkladı. Verilere göre, eylülde iflas başvuruları, geçen yılın aynı ayına göre %13,7 oranında artış gösterdi. Destatis, iflasların mahkemelerin ilk kararlarından sonra istatistiklere dahil edildiğini belirterek, “Haziran 2024 haricinde, Haziran 2023’ten itibaren iflaslarda yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlenmektedir” açıklamasını yaptı.
Eylül 2024 itibarıyla en fazla iflas, her 10 bin şirkette 10,8 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe gerçekleşti. Bunu her 10 bin şirkette 8,5 vaka ile inşaat sektörü izledi. Şirketlerin iflas talepleri doğrultusunda alacaklılara ödenecek toplam borç miktarı ise 3,2 milyar avro olarak kaydedildi; bu rakam Temmuz 2023’te yaklaşık 3,1 milyar avro düzeyindeydi.
Kurumsal iflasların dışında, eylülde 6.690 borçlu kişisel iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2023’ün aynı dönemine göre %18 artış gösterdi.
14 YILDA TEK BİR ÇEYREKTE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK İFLAS SAYISI
Öte yandan, Destatis, temmuz ayına ilişkin nihai verileri de açıkladı. Temmuz 2023’e göre iflas eden işletme sayısı %22,1 artarak 1.927’ye yükseldi. Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ise Almanya'da temmuz-eylül döneminde toplam 3.991 şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu, bu sayının son 14 yılda tek bir çeyrekte kaydedilen en yüksek iflas sayısı olduğunu bildirdi. IWH, son olarak 2010’un ikinci çeyreğinde 4.071 şirketin iflas ettiğini belirtti, o dönemde 2008 küresel finansal krizinin etkileri hissediliyordu.
IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, Almanya’da iflas sayısının önemli ölçüde yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade ederek, Eylül 2024’teki iflas rakamlarının 2016-2019 dönemi eylül ayı ortalamasının %44 üzerinde olduğunu vurguladı. IWH, Kovid-19 salgını sürecinde birçok şirketin devlet desteği aldığını ve bu nedenle iflasların "yapay olarak düşük tutulduğunu" da aktardı. Bu desteklenen şirketlerin çoğunun şu anda zor durumda olduğu belirtiliyor.