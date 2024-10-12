14 Yıl Sonra Bir İlk! Binlerce Şirket İflas Etti, O İsimlere İnanmayacaksınız

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ait iflas başvuru verilerini açıkladı. Verilere göre, eylülde iflas başvuruları, geçen yılın aynı ayına göre %13,7 oranında artış gösterdi. Destatis, iflasların mahkemelerin ilk kararlarından sonra istatistiklere dahil edildiğini belirterek, “Haziran 2024 haricinde, Haziran 2023’ten itibaren iflaslarda yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlenmektedir” açıklamasını yaptı.

Eylül 2024 itibarıyla en fazla iflas, her 10 bin şirkette 10,8 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe gerçekleşti. Bunu her 10 bin şirkette 8,5 vaka ile inşaat sektörü izledi. Şirketlerin iflas talepleri doğrultusunda alacaklılara ödenecek toplam borç miktarı ise 3,2 milyar avro olarak kaydedildi; bu rakam Temmuz 2023’te yaklaşık 3,1 milyar avro düzeyindeydi.

Kurumsal iflasların dışında, eylülde 6.690 borçlu kişisel iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2023’ün aynı dönemine göre %18 artış gösterdi.