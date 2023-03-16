14 milyon kişiyi ilgilendiriyor: O borçlar da siliniyor
Yapılandırma noktasında SGK, yeni bir açıklama yaptı. Destek primleri, işsizlik sigortası, GSS borçları...
Hem genel sağlık sigortası, hem de sigorta birimi konusunda borcu olan 14 milyon 600 bin kişi yapılandırmadan yararlanabilecek
İlk taksit ve peşin ödemeler Haziran ayında başlayacak. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK, önemli detayları açıkladı.
SGK DUYURDU: DESTEK PRİMLERİ, İŞSİZLİK SİGORTASI
SGK, yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Sigortanın yanı sıra, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, idari para cezaları, iş kazası gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunuyor.
Öte yandan gelir testinin sonucuna göre ev içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların GSS borçları da silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olan vatandaşlar, anaparayı 31 Ağustos 2023'e kadar öderse gecikme zammı alınmayacak.