130 TL'lik Borcu 130 Bin TL Olarak Geri Döndü: Görünce Gözlerine İnanamadı

Yıllar önce bir arkadaşına borç para veren 38 yaşındaki Bayram Öztürk, daha sonra bu borcun bir kısmının tahsil edildiğini düşünmüştü. Ancak borçlu olan Muhammet G., yıllar sonra Öztürk'ü arayarak kalan borcunu ödemek istediğini belirtti. İBAN numarasını alan borçlu, yanlışlıkla 130 TL yerine 130.000 TL gönderdi.

Hesabında beklenmedik bir şekilde yüklü miktarda para gören Öztürk, hiç düşünmeden parayı gönderenin doğru kişi olup olmadığını kontrol etti. Ardından da hemen fazla parayı geri iade etti. Öztürk'ün bu dürüst davranışı, sosyal medyada geniş yankı buldu.