130 TL'lik Borcu 130 Bin TL Olarak Geri Döndü: Görünce Gözlerine İnanamadı
Bayburt’ta bir vatandaşın hesabına yanlışlıkla 130 TL yerine 130 bin TL para geldi. Hesabında fazla parayı gören vatandaş gözlerine inanamadı. Helal rızkına haram karıştırmayan vatandaş, yanlışlıkla gönderilen fazla parayı iade etti.
Kaynak: İHA
Yıllar önce bir arkadaşına borç para veren 38 yaşındaki Bayram Öztürk, daha sonra bu borcun bir kısmının tahsil edildiğini düşünmüştü. Ancak borçlu olan Muhammet G., yıllar sonra Öztürk'ü arayarak kalan borcunu ödemek istediğini belirtti. İBAN numarasını alan borçlu, yanlışlıkla 130 TL yerine 130.000 TL gönderdi.
Hesabında beklenmedik bir şekilde yüklü miktarda para gören Öztürk, hiç düşünmeden parayı gönderenin doğru kişi olup olmadığını kontrol etti. Ardından da hemen fazla parayı geri iade etti. Öztürk'ün bu dürüst davranışı, sosyal medyada geniş yankı buldu.
HESABINDA 130 BİN TL'Yİ GÖRÜNCE İNANAMADI
Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapan Bayram Öztürk, hesabında 130 bin lirayı görünce inanamadı. Hesap hareketlerinde vatandaşın 130 bin lira gönderdiğini fark eden Öztürk, parayı gönderen vatandaşı arayarak, göndereceğinden fazla para gönderdiğini söyledi. Vatandaştan hesap numarasını isteyen Öztürk, borç miktarı olan 130 lirayı ve 10 lira havale ücretini paradan düşerek, 129 bin 860 lirayı hesaba geri iade etti.
FAZLA PARAYI İADE ETTİ
Öztürk, "Arayıp, kardeşim bana para göndermişsin ama senin bana bu kadar borcun yoktu, ne gönderdiğinin farkında mısın diye sorduğumda, 'Benim sana daha önceden kalma 130 lira borcum vardı, helalleşmek için gönderdim, hakkını helal et' dedi. Gönderen arkadaşın hesabını kontrol etmesini istedim. Baktığında, 'yanlış oldu kardeşim, fazla göndermişim, dalgınlığıma geldi' dedi. Herhalde kardeşim sıfırları fazla attı. Kendisiyle irtibata geçtim, hesap numarasını istedim, iadesini yaptım" dedi.
"HELAL PARAMIZA HARAM KATMAYIZ"
129 bin 860 lirayı direkt Muhammet G.'nin hesabına aktaran Öztürk, helal rızkına haram karıştırmadığını vurgulayarak, "Bayburt'ta bizim insanımız, bu işlere karşıdır. Tabii ki her insan duyarlıdır ama özellikle Bayburt'ta insanımız bu işlere son derece duyarlıdır. Helal paramıza haram katmayız, hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı. Olabilir, insanlık hali. Sadece parayı gönderen arkadaşın değil, herkesin dikkatli olması lazım." diye konuştu.