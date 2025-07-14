130 Kişi Ordu Gibi Tek Tek Ayıklıyor, Ücretsiz Dağıtıyor: 20 Gün Sürüyor, Türkiye'de Sadece Orada Üretiliyor
Bursa’da özel tesiste 130 kişi tarafından 20 gün boyunca tek tek ayıklanan ipek böceği yumurtaları, Türkiye genelindeki üreticilere ücretsiz ulaştırılıyor. Dünyada yalnızca 5-6 ülkede yapılan bu üretimle, Türkiye ithalata bağımlı kalmadan kendi kaynağını üretiyor.
Kaynak: AA
Bursa'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ipek böceği yumurtası üretiminde tek yetkili kurumu olan KOZABİRLİK, 1963 yılından bu yana hibrit ve damızlık yumurta üretimini sürdürüyor. Dünyada sadece 5-6 ülkede bulunan bu teknik kapasite sayesinde her yıl binlerce kutu yumurta hazırlanıyor ve ipekböcekçiliği yapan üreticilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.
HİBRİT YUMURTALAR NASIL ÜRETİLİYOR?
Yüksek ipek verimiyle bilinen Çin ırkı ile hastalıklara karşı dirençli Japon ırkı ipek böcekleri çaprazlanarak hibrit yumurtalar elde ediliyor. Köylerdeki üreticilerden alınan kozalar, tesiste tek tek kesilerek içindeki krizalitler (pupa evresindeki ipek böceği) cinsiyet ayrımına tabi tutuluyor. Dişi ve erkek olarak ayrılan kelebekler çiftleştiriliyor, ardından elde edilen yumurtalar üreticilere ücretsiz ulaştırılıyor
DAMIZLIK ÜRETİMİ İÇİN AYRI BİR YÖNTEM
Verimi yüksek olan böcekler damızlık üretim için özel olarak seçiliyor. Damızlık üretiminde, seçilen ırklar kendi içlerinde çiftleştiriliyor. Dişi kelebekler, yumurtlamaları için özel kese kağıtlarına (selül) bırakılıyor ve bu şekilde genetik özellikler korunarak damızlık yumurtalar hazırlanıyor.
GÜNLÜK 250 KG KURTÇUK İŞLENİYOR
Tesiste sezonluk olarak 120 ila 130 kişi görev yapıyor. Üretim yaklaşık 15-20 gün sürüyor ve günde ortalama 250 kilogram koza işleniyor. Bu süreç sonunda Türkiye’nin yıllık ipek böceği ihtiyacını karşılayacak kadar yumurta üretiliyor. Fazla kalan ürünler ise iklimi uygun olan ülkelere ihraç ediliyor.
YILLIK 5 BİN KUTU ÜRETİM, ÜCRETSİZ DAĞITIM
KOZABİRLİK Genel Müdürü Mustafa Çakır, tesisin yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Yılda yaklaşık 5 bin kutu üretim yapıldığını belirten Çakır, "İpek üretiminin sürdürülebilmesi için yumurta üretimi şart. Biz hem hibrit hem damızlık yumurtayı burada üretiyoruz. Fazla kalan yumurtalar da Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelere gönderiliyor" dedi.
BİR KOZADAN 1500 METREDEN FAZLA İPEK
Çakır, bir kozanın ortalama 1500-1600 metre ipek ipliği verebildiğini ifade ederek, "Bu tesis, Türkiye’nin dışa bağımlılığını önlüyor. Bazı ülkeler hala ipek böceği yumurtasını ithal ederken, biz kendi üretimimizle yıllardır bu alanda ayakta duruyoruz" sözleriyle merkezin stratejik önemine dikkat çekti.
KENDİ KAYNAĞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
İpekböcekçiliğinde genetik ırkın korunması ve üretimin sürekliliği açısından hibrit üretim döngüsünün her yıl yeniden yapılması gerektiğini belirten tesis yetkilileri, bu döngü sayesinde Türkiye’nin hem verimli hem de dirençli ipek böceklerine sahip olduğunu ifade ediyor.
Bu benzersiz üretim modeliyle Türkiye, dünyada kendi ipek böceği yumurtasını üretebilen sayılı ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.