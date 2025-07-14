130 Kişi Ordu Gibi Tek Tek Ayıklıyor, Ücretsiz Dağıtıyor: 20 Gün Sürüyor, Türkiye'de Sadece Orada Üretiliyor

KENDİ KAYNAĞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

İpekböcekçiliğinde genetik ırkın korunması ve üretimin sürekliliği açısından hibrit üretim döngüsünün her yıl yeniden yapılması gerektiğini belirten tesis yetkilileri, bu döngü sayesinde Türkiye’nin hem verimli hem de dirençli ipek böceklerine sahip olduğunu ifade ediyor.

Bu benzersiz üretim modeliyle Türkiye, dünyada kendi ipek böceği yumurtasını üretebilen sayılı ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.