111 Yıldır Türkiye’de Faaliyet Gösteriyordu: Petrol Devi İçin Tehlike Çanları Çalıyor
2024’ün sonlarında Türkiye pazarından tamamen çekilerek 111 yıllık operasyonunu sonlandıran enerji devi British Petroleum (BP), 2025’e borç yükü ve düşen üretim rakamlarıyla girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’deki tüm akaryakıt istasyonlarını Petrol Ofisi’ne devreden şirket, yılın ilk çeyreği itibarıyla net borcunun yaklaşık 4 milyar dolar artarak 27 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
BORCU ARTTI, ÜRETİMİ DÜŞTÜ
BP'nin borçlanmasındaki artışta ikramiye ödemeleri ile düşük karbonlu varlıkların satışına bağlı ödemelerin zamanlaması etkili oldu. Aynı zamanda mevsimsel envanter değişimleri de bilanço üzerinde baskı yarattı.
Şirketin açıkladığı son veriler, özellikle gaz üretiminde düşüş yaşanacağını ortaya koyuyor. Mısır ve Trinidad & Tobago’daki yatırımların geri çekilmesi ve düşük karbonlu enerji projelerindeki yavaşlama, üretim hedeflerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu. Aralık ayında BP, Trinidad & Tobago açıklarında bulunan dört olgun doğalgaz sahasını Perenco T&T’ye devretti.
BP’DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Şirketin bu zorlu süreci, yönetim değişiklikleriyle de şekilleniyor. Başkan Helge Lund’un, 2026 yılında görevden ayrılması bekleniyor. Bu açıklama, yatırımcıların BP’ye yönelik uzun süredir devam eden eleştirileri arasında geldi. 62 yaşındaki Lund, geçmişte Equinor (eski adıyla Statoil), BG Group ve Aker Solutions gibi enerji devlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştu. Ancak BP’deki görevi süresince hisse fiyatları, Bernard Looney döneminde başlatılan yeşil enerji stratejisinin başarısızlığı sonrası yaklaşık %30 değer kaybetti.
FOSİL YAKITLARA DÖNÜŞ YOLUNA GİDİLİYOR
2025 yılı itibarıyla BP, yeşil enerji yatırımlarında frene basarak yenilenebilir enerjiye ayrılan fonları %75 oranında azaltma kararı aldı. Bunun yerine, petrol ve doğalgaz projelerine yapılacak yıllık harcamalar %20 artışla 10 milyar dolara çıkarılacak.
Bu stratejik dönüş, özellikle şirketin %5 hissesine sahip olan aktivist yatırımcı Elliott Management’ın baskılarına rağmen şekillendi. Ancak, fosil yakıtlara yönelişin BP’nin gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl yansıyacağı ise belirsizliğini koruyor.
PETROL FİYATLARINA TRUMP ETKİSİ
Şirketin zorlu sürecine, küresel piyasalardaki çalkantılar da eklendi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini artıracağı yönündeki açıklamaları, küresel resesyon endişelerini tetikledi. Bu gelişme, petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı iki hafta önce 75 dolarken, şu sıralar 63,29 dolara kadar gerilemiş durumda.