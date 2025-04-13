111 Yıldır Türkiye’de Faaliyet Gösteriyordu: Petrol Devi İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Türkiye’deki tüm akaryakıt istasyonlarını Petrol Ofisi’ne devreden şirket, yılın ilk çeyreği itibarıyla net borcunun yaklaşık 4 milyar dolar artarak 27 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

BORCU ARTTI, ÜRETİMİ DÜŞTÜ

BP'nin borçlanmasındaki artışta ikramiye ödemeleri ile düşük karbonlu varlıkların satışına bağlı ödemelerin zamanlaması etkili oldu. Aynı zamanda mevsimsel envanter değişimleri de bilanço üzerinde baskı yarattı.

Şirketin açıkladığı son veriler, özellikle gaz üretiminde düşüş yaşanacağını ortaya koyuyor. Mısır ve Trinidad & Tobago’daki yatırımların geri çekilmesi ve düşük karbonlu enerji projelerindeki yavaşlama, üretim hedeflerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu. Aralık ayında BP, Trinidad & Tobago açıklarında bulunan dört olgun doğalgaz sahasını Perenco T&T’ye devretti.