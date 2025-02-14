110 Yıllık ‘Seksi İç Giyim’ Devi İflas Etti! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu
Avusturya’nın 110 yıllık iç giyim markalarından Palmers, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
“Sexy, not sorry” sloganıyla tanınan şirket, 2023-2024 mali yılında ciddi zararlar yaşarken, 500 çalışanının maaşlarını ödeyemez hale geldi. Palmers, iflas başvurusunun amacının yeniden yapılanma sürecine girerek işlerini sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Gerekli sermaye girişlerinin zamanında gerçekleşmemesi nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldık” ifadeleri kullanıldı.
ÇALIŞANLARIN MAAŞINI ÖDEYEMİYORDU
Şirketin mali raporlarına göre, Palmers 2023-2024 mali yılında 14,7 milyon euro zarar etti. Toplam yükümlülükleri ise 51 milyon euroya ulaştı. Ocak ayında çalışan maaşlarını ödeyemeyen şirket, uzun süredir yatırımcı arayışı içindeydi. Yönetim, yeniden yapılanma süreci kapsamında maliyetleri azaltarak kârlılığı artırmayı, markanın dijitalleşmesini hızlandırmayı ve pazar konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
NAZİ DÖNEMİNDE DE BÜYÜK DARBE ALDI
1915 yılında Ludwig Emil Palmers tarafından kurulan marka, ilk mağazasını Innsbruck’ta açarak kısa sürede büyüdü. Ancak şirket, Avusturya’nın Nazi Almanyası tarafından ilhakı sırasında zor bir dönemden geçti. Nürnberg Yasaları kapsamında Ludwig Palmers Yahudi olarak sınıflandırıldı, oğlu ise "yarı Yahudi" kabul edildi. Bu süreçte şirketin yönetimi Yahudi olmayan aile üyelerine devredildi, bazı Palmers ailesi üyeleri yurtdışına kaçmak zorunda kaldı ve Ludwig Palmers 1943 yılında Dresden’de hayatını kaybetti.
SAVAŞ SONRASI BÜYÜMEYE GEÇTİ
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya'da yeniden büyümeye başlayan Palmers, 2004 yılında Quadriga Capital ve Lead Equities gibi yatırımcı gruplarına satıldı. 2006'da Huber Tricot, Palmers’ın Avusturya’daki Gazelle mağazalarını devralarak Huber mağazalarına dönüştürdü. 2015 yılında ise Wieser ve Hutman aileleri, Avusturyalı bir yatırımcı grubu ile şirketi satın aldı.
MASKELER VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İDDİALARI
Son yıllarda Palmers, yalnızca mali sorunlarla değil, skandallarla da gündeme geldi. 2021 yılında, şirketin bağlı kuruluşu Hygiene Austria LP GmbH tarafından üretilen FFP2 maskelerinin Avusturya yerine Çin'den ithal edildiği iddia edildi. Palmers, sattığı maskeleri geri almayı reddederek tepki çekti.
2022’de ise şirketin Çin’den ithal ettiği 37 milyon FFP2 maskesiyle ilgili vergi kaçakçılığı suçlamaları ortaya atıldı. Şirketin, ithalat işlemlerinde makbuzları değiştirerek 693 bin euro vergi kaçırdığı öne sürüldü. Palmers ise bu suçlamaları reddetti.