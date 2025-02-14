110 Yıllık ‘Seksi İç Giyim’ Devi İflas Etti! Çalışanlar Aylardır Maaş Alamıyordu

NAZİ DÖNEMİNDE DE BÜYÜK DARBE ALDI

1915 yılında Ludwig Emil Palmers tarafından kurulan marka, ilk mağazasını Innsbruck’ta açarak kısa sürede büyüdü. Ancak şirket, Avusturya’nın Nazi Almanyası tarafından ilhakı sırasında zor bir dönemden geçti. Nürnberg Yasaları kapsamında Ludwig Palmers Yahudi olarak sınıflandırıldı, oğlu ise "yarı Yahudi" kabul edildi. Bu süreçte şirketin yönetimi Yahudi olmayan aile üyelerine devredildi, bazı Palmers ailesi üyeleri yurtdışına kaçmak zorunda kaldı ve Ludwig Palmers 1943 yılında Dresden’de hayatını kaybetti.

SAVAŞ SONRASI BÜYÜMEYE GEÇTİ

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya'da yeniden büyümeye başlayan Palmers, 2004 yılında Quadriga Capital ve Lead Equities gibi yatırımcı gruplarına satıldı. 2006'da Huber Tricot, Palmers’ın Avusturya’daki Gazelle mağazalarını devralarak Huber mağazalarına dönüştürdü. 2015 yılında ise Wieser ve Hutman aileleri, Avusturyalı bir yatırımcı grubu ile şirketi satın aldı.