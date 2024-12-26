100'den Fazla Ülkeye İhracat Yapan İnci Holding'den Dev Satın Alma! İmzalar Atıldı

1997 yılında Kocaeli Gebze'de 12 bin metrekarelik bir üretim alanında faaliyetlerine başlayan Starcool, otobüsler başta olmak üzere araç içi buzdolabı ve mutfak üniteleri üretiyor. Şirket, BMNC, Isuzu, Karsan, MAN, Mercedes Benz ve Otokar gibi büyük otomotiv markalarına ürün tedarik ediyor ve ihracat faaliyetleriyle sektörde dikkat çekiyor.