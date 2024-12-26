100'den Fazla Ülkeye İhracat Yapan İnci Holding'den Dev Satın Alma! İmzalar Atıldı
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren İnci Holding, araç içi buzdolabı ve mutfak üniteleri üreten Starcool'u satın almak için Eltesan ile anlaşmaya vardı. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Starcool, İnci Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.
Kaynak: Haber Merkezi
1997 yılında Kocaeli Gebze'de 12 bin metrekarelik bir üretim alanında faaliyetlerine başlayan Starcool, otobüsler başta olmak üzere araç içi buzdolabı ve mutfak üniteleri üretiyor. Şirket, BMNC, Isuzu, Karsan, MAN, Mercedes Benz ve Otokar gibi büyük otomotiv markalarına ürün tedarik ediyor ve ihracat faaliyetleriyle sektörde dikkat çekiyor.
"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ"
İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, satın alma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz. Stratejik planlarımız doğrultusunda, mevcut işlerimizde ve yeni alanlarda yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Eltesan’ın soğutma iş kolunu ve Starcool markasını, İnci Holding’in otomotiv sektöründeki deneyimi ve teknolojisiyle birleştirerek, sektörde global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın büyüme, istihdam ve karlılık hedeflerimize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.”
100'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
İnci Holding, otomotiv tedarik sektöründe akü ve jant üretimi gibi alanlarda 3 bin çalışanıyla hizmet veriyor. Ürünlerinin yüzde 60’ını 100’den fazla ülkeye ihraç eden holding, bu satın alma ile otomotiv sektöründeki pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor.
Satın alım bedeline dair bir açıklama yapılmazken, İnci Holding’in yenilikçi projelerle büyüme hedeflerini sürdüreceği ifade edildi.