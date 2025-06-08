100 Derecede Bayram Mesaisi: 14 Kişi Alevler İçinde 3 Gün Çalışıyor, 200 Tane Yapıp Servet Kazanıyor
Adana’nın Kozan ilçesinde 14 kişilik ekip, Kurban Bayramı’nda kelle paça ütülemek için 100 dereceyi bulan ocak başında ter döküyor. Günlük 200 kelle temizleniyor, yevmiye 4 bin TL’yi bulsa da sıcağa dayanmak ustalara kolay gelmiyor.
Kaynak: İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde, Kurban Bayramı’yla birlikte kelle paça hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Aralarında demir ustalarının da bulunduğu 14 kişilik ekip, 100 dereceyi bulan ocak sıcaklığında kelle ve paça ütüleme mesaisine başladı. Kavurucu Adana sıcaklarında yürütülen bu emek dolu mesai, bayram boyunca aralıksız sürüyor.
GÜNLÜK 200 KELLE ÜTÜLENİYOR
Bayramın ilk günüyle birlikte sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışan ekip, günde yaklaşık 200 kelle ve paçayı ocak başında temizliyor. Ustalar, hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği bölgede, ateşle çalışarak ter döküyor.
Ustalar zorlu şartlara rağmen geleneksel mesleklerini sürdürüyor. Ütülenmiş kelle başına ortalama 500 TL ücret alınırken, ustaların günlük kazançlarının 3 bin 500 ila 4 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor.
"SADECE 3 GÜN ÇALIŞIYORLAR AMA ÇOK AĞIR GEÇİYOR"
Kelle ütüleme ustası Ramazan Altuntaş, yılın sadece 3 günü bu işi yaptıklarını ancak fiziksel yükünün çok ağır olduğunu ifade etti. "Sabah saat 7’de başlıyoruz, gece 1’e kadar aralıksız çalışıyoruz. Ocağın başında sıcaklık 100 dereceyi buluyor, nefes almak bile zor" diyen Altuntaş, her yıl aynı zorluklarla mesailerini tamamladıklarını anlattı.
"BU SICAKTA DAYANMAK HERKESİN HARCI DEĞİL"
Ekipten Mustafa Bolat da mesainin bayram süresince sürdüğünü belirterek, "14 kişilik bir ekibiz, kelleleri ütüleyip temizliyoruz. Odun ateşinde, yüksek sıcaklıkta çalışıyoruz. Kazancı iyi ama bu sıcağa dayanmak kolay değil" dedi.
KIŞIN ŞİFA NİYETİNE TÜKETİLİYOR
Kurbanlığının kelle ve paçasını hazırlatmak üzere gelen vatandaşlardan Şemşettin Balkız ise kelle paçayı kış aylarında çorba yaparak tükettiklerini, sağlık açısından da faydalı olduğuna inandıklarını söyledi.