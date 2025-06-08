100 Derecede Bayram Mesaisi: 14 Kişi Alevler İçinde 3 Gün Çalışıyor, 200 Tane Yapıp Servet Kazanıyor

"SADECE 3 GÜN ÇALIŞIYORLAR AMA ÇOK AĞIR GEÇİYOR"

Kelle ütüleme ustası Ramazan Altuntaş, yılın sadece 3 günü bu işi yaptıklarını ancak fiziksel yükünün çok ağır olduğunu ifade etti. "Sabah saat 7’de başlıyoruz, gece 1’e kadar aralıksız çalışıyoruz. Ocağın başında sıcaklık 100 dereceyi buluyor, nefes almak bile zor" diyen Altuntaş, her yıl aynı zorluklarla mesailerini tamamladıklarını anlattı.