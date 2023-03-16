10 maddede sıralandı: İşte Togg'un sipariş ve çekiliş süreci
Togg'un 953 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak T10X modeli için heyecan dorukta. Araç için siparişler çekilişle belirlenecek. Peki, sipariş ve çekiliş ne zaman yapılacak, araçlar sahiplerine ne zaman teslim edilecek?
Togg'un T10X modeli için sipariş süreci başlıyor. 953 bin TL ile piyasaya sürülecek olan araçlar, çekilişlerle verilecek. Araç için siparişler, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. İşte 10 maddede Togg T10X için sipariş ve çekiliş süreci...
Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk yerli otomobili Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. 16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.
28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.
1. 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.