10 maddede sıralandı: İşte Togg'un sipariş ve çekiliş süreci

Togg'un T10X modeli için sipariş süreci başlıyor. 953 bin TL ile piyasaya sürülecek olan araçlar, çekilişlerle verilecek. Araç için siparişler, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. İşte 10 maddede Togg T10X için sipariş ve çekiliş süreci...