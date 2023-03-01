10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis’ten geçerek yasalaştı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında emekli olup aynı iş yerinde çalışma şartı için değişikliğe gidildi.
EYT düzenlemesine ilişkin metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı.
10 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARILDI
Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı.
Bu süreyi geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak. Bu süre ilk başlarda 10 gün olarak açıklanmıştı.
Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak.