1 Odada Başladı: 40 Günde 3.5 Ton Hasat Ediyor! 4 Şehre Satıyor, 24 Yaşında Paraya Para Demiyor
Gümüşhane'de 24 yaşındaki genç girişimci Buğra Şahinöz, açtığı kültür mantarı üretim tesisiyle hem kentin hem de çevre illerin mantar ihtiyacını karşılamaya başladı.
Kaynak: İHA
Buğra Şahinöz'ün mantar üretimi girişimi, Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan 800 metrekarelik bir tesiste faaliyet gösteriyor. 1 odada 41-44 gün arasında 3,5 ton hasat eden Şahinöz, ürünlerini 4 şehre satıyor.
800 METREKARELİK TESİSTE ÜRETİM
Tesiste, dört farklı üretim odası bulunuyor ve her odaya hazır olarak getirilen mantar kompostları yaklaşık 44 günlük bir yetiştirme sürecinden geçiyor. Bu sürecin sonunda, mantarlar paketlenerek satışa hazır hale geliyor. Her bir üretim odasının kapasitesi ise yaklaşık 3,5 tona kadar ulaşıyor. Şahinöz'ün ürettiği mantarlar, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illerinde tüketicilerle buluşuyor.
‘PESTİL VE KÖME İLE SINIRLI KALDI’
Babasıyla birlikte uzun yıllardır marketçilik ve komisyonculuk yaptığını belirten Buğra Şahinöz, bu girişimi hayata geçirme nedenlerini şu sözlerle açıkladı:
Biz yıllarca komisyonculuk ve marketçilik yaptık, sürekli iyiyi alıp iyiyi sattık ve ben de artık iyiyi üretmek istedim. Alternatif olarak da kendimi mantarda denemek istedim. Şu anda Gümüşhane'ye gelen bütün ürünlerin genel anlamda maliyetleri çok yüksek oluyor, şehrimiz uzak bir noktada olduğu için nakliyat ve diğer giderler fazla olduğu için biraz da bu maliyetleri düşürmek için yaptım bu işi. Şehrimiz pestil ve köme üretimiyle sınırlı kaldı ben de bu şehrin sadece bu ürünlerden ibaret olmadığını dile getirmek için de bu işe girdim.
Ürünlerin hastalığa uğramaması dahilinde 41-44 gün aralığında ilk hasadı gerçekleştirdiklerini belirten Şahinöz, oda başına 3 buçuk ton civarı ürün elde ettiklerini söyledi. Gümüşhane başta olmak üzere Bayburt, Erzincan ve Erzurum dahil 4 şehre ürünlerini sattığını söyleyen Şahinöz, gençlere seslendi. 24 yaşındaki genç girişimci, gençlerin her şeyi başarabileceklerini ve insanın kafasına koyduğunda yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirtti.