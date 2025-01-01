1 Odada Başladı: 40 Günde 3.5 Ton Hasat Ediyor! 4 Şehre Satıyor, 24 Yaşında Paraya Para Demiyor

‘PESTİL VE KÖME İLE SINIRLI KALDI’

Babasıyla birlikte uzun yıllardır marketçilik ve komisyonculuk yaptığını belirten Buğra Şahinöz, bu girişimi hayata geçirme nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

Biz yıllarca komisyonculuk ve marketçilik yaptık, sürekli iyiyi alıp iyiyi sattık ve ben de artık iyiyi üretmek istedim. Alternatif olarak da kendimi mantarda denemek istedim. Şu anda Gümüşhane'ye gelen bütün ürünlerin genel anlamda maliyetleri çok yüksek oluyor, şehrimiz uzak bir noktada olduğu için nakliyat ve diğer giderler fazla olduğu için biraz da bu maliyetleri düşürmek için yaptım bu işi. Şehrimiz pestil ve köme üretimiyle sınırlı kaldı ben de bu şehrin sadece bu ürünlerden ibaret olmadığını dile getirmek için de bu işe girdim.