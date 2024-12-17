1 Ocak İtibariyle Sokakta Sigara İçmek Yasaklandı: Uymayanlara Para Cezası Kesilecek

ELEKTRONİK SİGARALAR KAPSAM DIŞI

Şu an için elektronik sigaralar bu yasak kapsamında değerlendirilmiyor. Ancak, gelecekteki düzenlemelerde elektronik sigaraların da yasaklanması ihtimali bulunuyor.

Milano, açık havada sigara içmeyi tamamen yasaklayan ilk şehir olmasa da, bu kararla diğer şehirler için de bir örnek teşkil ediyor. Dünyada birçok şehir, hava kirliliğiyle mücadele etmek ve halk sağlığını korumak için benzer yasaklar getiriyor.