1 Ocak İtibariyle Sokakta Sigara İçmek Yasaklandı: Uymayanlara Para Cezası Kesilecek
İtalya'nın Milano kentinde 1 Ocak 2025 tarihinde itibaren sokakta sigara içmek yasaklandı. Yeni düzenlemeyi ihlal edenlere 40 ila 240 Euro arasında para cezası uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'nın moda ve finans merkezi Milano, temiz hava hedefiyle önemli bir adım atıyor. 2025 yılından itibaren şehirde açık havada sigara içmek tamamen yasaklanacak. Bu karar, Avrupa'nın en kirli şehirlerinden biri olarak bilinen Milano'da hava kalitesini iyileştirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla alındı.
DAHA ÖNCE DE KISITLAMA GETİRİLDİ
Daha önce parklar, otobüs durakları gibi belirli alanlarda kısıtlı olarak uygulanan sigara yasağı, yeni yıldan itibaren tüm kamuya açık alanlara genişletiliyor. Sokaklar, restoran ve barların dış mekanları da bu yasağın kapsamına giriyor. Yalnızca diğer insanlardan en az 10 metre uzakta, tamamen izole alanlarda sigara içmeye izin verilecek.
UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK
Yeni düzenlemeyi ihlal edenlere 40 ila 240 Euro arasında para cezası uygulanacak. Bu sayede yasanın uyumunun sağlanması ve vatandaşların sağlığının korunması hedefleniyor
ELEKTRONİK SİGARALAR KAPSAM DIŞI
Şu an için elektronik sigaralar bu yasak kapsamında değerlendirilmiyor. Ancak, gelecekteki düzenlemelerde elektronik sigaraların da yasaklanması ihtimali bulunuyor.
Milano, açık havada sigara içmeyi tamamen yasaklayan ilk şehir olmasa da, bu kararla diğer şehirler için de bir örnek teşkil ediyor. Dünyada birçok şehir, hava kirliliğiyle mücadele etmek ve halk sağlığını korumak için benzer yasaklar getiriyor.