1 Ocak İtibarıyla Geçerli: Yeni Yıl Gelmeden Yüzde 10 Zam Geldi
En büyük su şirketleri başta olmak üzere birçok şirket, yeni tarifelerini açıkladı ve Hollanda'da su fiyatlarına ortalama yüzde 10'luk bir zam geleceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'da yaşayanlar için kötü haber geldi. 2025 yılında su faturalarında önemli bir artış bekleniyor. Ülkenin en büyük su şirketlerinden Vitens başta olmak üzere birçok şirket, yeni tarifelerini açıkladı ve su fiyatlarında ortalama yüzde 10'luk bir artış olacağını duyurdu.
Su arıtma tesislerinin işletilmesi, boru hatlarının bakımı gibi maliyetlerin artması, su şirketlerini fiyat artışına gitmeye zorladı. Su arıtma ve dağıtım süreçlerinde enerji kullanımı oldukça yüksek. Enerji fiyatlarındaki artışlar, doğrudan su faturalarına yansıyor. Öte yandan su tüketim vergisi oranlarındaki olası artışlar da faturaları yükseltecek bir diğer faktör.
BÖLGEYE GÖRE ZAM ORANLARI FARKLI
Bölgelere göre su fiyatları ve zam oranları farklılık gösteriyor. Örneğin, Groningen'de su fiyatı yüzde 16 artarken, Zuid-Holland'ın bazı bölgelerinde bu oran yüzde 1'in altında kalıyor. Ancak genel olarak tüm bölgelerde önemli ölçüde bir artış olduğu görülüyor.
Bu zamlarla birlikte, Hollanda'da yaşayan insanlar su faturalarında önemli bir artışla karşılaşacaklar. Özellikle sabit hizmet bedellerindeki artış, bazı haneler için bütçelerini zorlayabilir.