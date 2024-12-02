1 Ocak İtibarıyla Geçerli: Yeni Yıl Gelmeden Yüzde 10 Zam Geldi

BÖLGEYE GÖRE ZAM ORANLARI FARKLI

Bölgelere göre su fiyatları ve zam oranları farklılık gösteriyor. Örneğin, Groningen'de su fiyatı yüzde 16 artarken, Zuid-Holland'ın bazı bölgelerinde bu oran yüzde 1'in altında kalıyor. Ancak genel olarak tüm bölgelerde önemli ölçüde bir artış olduğu görülüyor.