1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller listesi: 67 farklı model var

Ekonomist'in haberine göre otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamattin Yalçın, Türkiye'de satılan yaklaşık 900 sıfır otomobilden sadece 67'sinin 1 milyon TL'nin altında kaldığını belirterek, "900 binek otomobilin yüzde 7'sini 1 milyon TL'ye kadar satın alabiliyoruz. Geri kalan yüzde 93'nin fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu yüksek fiyatlardaki en önemli sebep enflasyon ve döviz kurunun sürekli artıyor olması. 0 km araç fiyatları markalar tarafından dövize endeksli yapıldığından dövizdeki her artış fiyatlara da yansıyor." dedi.