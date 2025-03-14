1 Milyon Lira Konut Kredisi Çeken Bu Kadar Geri Ödeyecek: Bankaların Faiz Oranları Değişti
Merkez Bankası’nın 250 baz puan indiriminin ardından bankaların faiz oranlarında da değişiklikler yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitti. Bu kararın ardından gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. 7 Mart 2025 itibarıyla konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranları belli oldu. Peki, hangi bankalar daha avantajlı faiz oranları sunuyor? 1 milyon TL, 250 bin TL ve 100 bin TL’lik kredilerin aylık ödeme tutarları ve toplam geri ödemeleri nasıl şekillendi? İşte detaylar...
FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERE YANSIYACAK MI?
Aralık ayında başlayan faiz indirim sürecinin ardından kredi faiz oranlarında kademeli bir gerileme gözlemlendi. Ancak son faiz kararının kredi piyasasına etkisinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bankaların faiz oranlarındaki güncellemeleri ve kredi koşullarında olası değişiklikler, özellikle kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN ÖDEME PLANI
TCMB’nin faiz kararı sonrası bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranı %2,68 olarak açıklandı. Buna göre, 1 milyon TL’lik konut kredisinin ödeme planı şu şekilde:
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
En düşük faiz oranı: %2,68
Banka: Kuveyt Türk ve Albaraka
Aylık taksit: 27 bin 970 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 380 bin TL