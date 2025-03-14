1 Milyon Lira Konut Kredisi Çeken Bu Kadar Geri Ödeyecek: Bankaların Faiz Oranları Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitti. Bu kararın ardından gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. 7 Mart 2025 itibarıyla konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranları belli oldu. Peki, hangi bankalar daha avantajlı faiz oranları sunuyor? 1 milyon TL, 250 bin TL ve 100 bin TL’lik kredilerin aylık ödeme tutarları ve toplam geri ödemeleri nasıl şekillendi? İşte detaylar...