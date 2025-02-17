1 Milyar 208 Milyon Lira Hesaplara Yattı! Milyonları İlgilendiriyor, Hemen Hesabınızı Kontrol Edin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin toplam 1 milyar 208 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Göktaş, çocukların sosyal olarak desteklenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan ödemelerin, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflediğini belirtti.
Kaynak: İHA
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetleri çeşitlendirdiklerini ve çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini vurguladı.
SOSYAL DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI
SED programı ile çocukların ailelerinin yanında, sosyal çevreleriyle birlikte desteklendiğini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlerine bağlı, özgüven sahibi, eğitimli ve sağlıklı kişiler olarak yetişmeleri için çaba gösterdiklerini kaydetti.
1 MİLYAR LİRADAN FAZLA ÖDEME YAPILDI
Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme ile birlikte, SED hizmeti kapsamında çocuk başına verilen ekonomik destek miktarının ortalama 7 bin 94 liraya yükseldiğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Bu desteklerle, çocukların sosyal açıdan güçlenmelerini ve eğitim giderlerinin karşılanmasını amaçlıyoruz” dedi.
Sosyal Ekonomik Destek hizmeti kapsamında, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlendirilmesi hedeflenirken, çocukların sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklere katılımı da teşvik ediliyor.