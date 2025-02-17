1 Milyar 208 Milyon Lira Hesaplara Yattı! Milyonları İlgilendiriyor, Hemen Hesabınızı Kontrol Edin

1 MİLYAR LİRADAN FAZLA ÖDEME YAPILDI

Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme ile birlikte, SED hizmeti kapsamında çocuk başına verilen ekonomik destek miktarının ortalama 7 bin 94 liraya yükseldiğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Bu desteklerle, çocukların sosyal açıdan güçlenmelerini ve eğitim giderlerinin karşılanmasını amaçlıyoruz” dedi.