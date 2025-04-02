1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak
WhatsApp, mayıs ayından itibaren iOS 15.1 ve üzeri sürümler dışındaki iPhone ve bazı Samsung modellerinden desteğini çekiyor. Artık o telefonlarda WhatsApp açılmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, bazı eski telefon modellerine verdiği desteği sona erdiriyor. Meta tarafından yapılan açıklamada, bu kararın arkasında performans sorunları, güvenlik açıkları ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen nedenler olduğu belirtildi.
MAYIS AYINDAN İTİBAREN WHATSAPP ÇALIŞMAYACAK
WhatsApp, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümleri destekleyeceğini duyurdu. Bu da, daha eski iOS sürümüne sahip cihazlarda uygulamanın çalışmayacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar bu tarihten itibaren WhatsApp’a erişim sağlayamayacak.
Güncelleme kapsamında eski model iPhone’lara sahip milyonlarca kullanıcının uygulamaya erişimi kesilecek. Özellikle güncelleme alamayan ya da eski iOS sürümlerinde çalışan cihazlar bu değişiklikten doğrudan etkilenecek.
İŞTE MAYIS AYINDAN İTİBAREN WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ 2025
APPLE
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi
SAMSUNG
Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi
Galaxy S4 Mini