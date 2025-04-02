1 Mayıs'tan İtibaren Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak

MAYIS AYINDAN İTİBAREN WHATSAPP ÇALIŞMAYACAK

WhatsApp, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümleri destekleyeceğini duyurdu. Bu da, daha eski iOS sürümüne sahip cihazlarda uygulamanın çalışmayacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar bu tarihten itibaren WhatsApp’a erişim sağlayamayacak.

Güncelleme kapsamında eski model iPhone’lara sahip milyonlarca kullanıcının uygulamaya erişimi kesilecek. Özellikle güncelleme alamayan ya da eski iOS sürümlerinde çalışan cihazlar bu değişiklikten doğrudan etkilenecek.