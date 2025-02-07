1 Mart İtibarıyla Resmen Başlıyor! 15 Bin Lira Kira Desteği Verilecek

Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor. Valilik 1 Mart itibarıyla belirli şartları taşıyanlara 15 bin lira kira desteği verileceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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1 Mart İtibarıyla Resmen Başlıyor! 15 Bin Lira Kira Desteği Verilecek - Resim: 1

İstanbul Valiliği, yetim çocukların ve ailelerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Kardeş Aile Projesi"ni başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle yürütülecek projede, yetim çocukların ailelerine aylık 15 bin TL kira yardımı sağlanacak.

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1 Mart İtibarıyla Resmen Başlıyor! 15 Bin Lira Kira Desteği Verilecek - Resim: 2

1 MART'TA BAŞLIYOR

1 Mart itibarıyla uygulamaya konulacak proje hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, bu yardımın yetim çocukların güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

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1 Mart İtibarıyla Resmen Başlıyor! 15 Bin Lira Kira Desteği Verilecek - Resim: 3

Vali Gül, hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Yetimlerimiz milletimize ve devletimize emanettir. Onların yüzünü güldürmek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

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1 Mart İtibarıyla Resmen Başlıyor! 15 Bin Lira Kira Desteği Verilecek - Resim: 4

Proje kapsamında, destek almak isteyen yetim ailelerinin belirlenen kriterler doğrultusunda başvuruda bulunabileceği bildirildi.

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