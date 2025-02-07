1 Mart İtibarıyla Resmen Başlıyor! 15 Bin Lira Kira Desteği Verilecek

1 MART'TA BAŞLIYOR

1 Mart itibarıyla uygulamaya konulacak proje hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, bu yardımın yetim çocukların güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.