1 Mart İtibarıyla Resmen Başlıyor! 15 Bin Lira Kira Desteği Verilecek
Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor. Valilik 1 Mart itibarıyla belirli şartları taşıyanlara 15 bin lira kira desteği verileceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği, yetim çocukların ve ailelerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Kardeş Aile Projesi"ni başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle yürütülecek projede, yetim çocukların ailelerine aylık 15 bin TL kira yardımı sağlanacak.
1 MART'TA BAŞLIYOR
1 Mart itibarıyla uygulamaya konulacak proje hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, bu yardımın yetim çocukların güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Vali Gül, hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Yetimlerimiz milletimize ve devletimize emanettir. Onların yüzünü güldürmek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında, destek almak isteyen yetim ailelerinin belirlenen kriterler doğrultusunda başvuruda bulunabileceği bildirildi.