1 Gramını Bile Bulan Köşeyi Döner: Bu Taş Altından 30 Kat Değerli
Elmas, altın dünyanın en değerli taşı olarak bilinse de, doğa bize elmastan ve altından daha nadir ve değerli birçok mücevher sunuyor. Bu taşlar, sadece maddi değeriyle değil, aynı zamanda taşıdıkları anlamlar ve estetik görünümleriyle de büyük ilgi görüyor.
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Elmas, uzun yıllardır en değerli taş olarak kabul edilse de, doğa bize elmastan bile daha nadir ve değerli birçok mücevher sunuyor. Özellikle Uzak Doğu'da büyük öneme sahip olan bu taşlar, hem estetik görünümleri hem de taşıdıkları anlamlarla koleksiyonerlerin ve mücevher tutkunlarının gözdesi haline geliyor.
Bu taşların değerleri, nadirlikleri, büyüklükleri, saflıkları ve renklerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, mükemmel kesimli ve büyük bir tanzanit, müzayedede milyon dolarlara satılabiliyor.
İşte elmastan daha değerli olabilen 7 doğal taş:
Tanzanit: Sadece Tanzanya'da bulunan bu mor-mavi taş, benzersiz rengi ve nadirliğiyle dikkat çekiyor. Dengeleyici özelliğiyle de bilinen tanzanit, elmasın tahtını sallandırıyor.
Kırmızı Topaz: Normalde şeffaf olan topazın kırmızı olanı, elmastan daha değerli olabilir. Ateşi ve tutkuyu simgeleyen bu taş, mücevherlerde sıkça kullanılıyor.
Alexandrit: Işığa göre rengini değiştiren bu büyüleyici taş, mücevher dünyasının en gizemli taşlarından biri. Yeşil ve kırmızı arasında değişen renkleri ile koleksiyonerlerin gözdesi.
Jadeit: Özellikle Çin'de şans ve bereket getireceğine inanılan yeşim taşı, özellikle yüksek kalitede olanları elmas kadar değerli olabiliyor. Bursa'nın Bektaşlar köyünde de bulunan yeşim, Türkiye'nin doğal zenginlikleri arasında yer alıyor.
Beyaz Safir: Elmasa en yakın özelliklere sahip olan beyaz safir, saflığı ve sadeliği temsil ediyor. Bazı türleri elmastan daha pahalı olan beyaz safir, mücevher tasarımında sıkça tercih ediliyor.
Paraiba Turmalini: Canlı mavi ve yeşil renkleriyle göz kamaştıran Paraiba turmalini, Brezilya'ya özgü bir taş. Nadirliği ve benzersiz rengi nedeniyle elmastan daha değerli olabiliyor.
Selenit (Çöl Gülü): Doğal formu ve eşsiz yapısıyla dikkat çeken selenit, özellikle gece lambası üretiminde kullanılıyor. Nadirliği ve estetik görünümüyle değerli taşlar arasında yer alıyor.