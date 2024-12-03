1 Gramını Bile Bulan Köşeyi Döner: Bu Taş Altından 30 Kat Değerli

Elmas, uzun yıllardır en değerli taş olarak kabul edilse de, doğa bize elmastan bile daha nadir ve değerli birçok mücevher sunuyor. Özellikle Uzak Doğu'da büyük öneme sahip olan bu taşlar, hem estetik görünümleri hem de taşıdıkları anlamlarla koleksiyonerlerin ve mücevher tutkunlarının gözdesi haline geliyor.

Bu taşların değerleri, nadirlikleri, büyüklükleri, saflıkları ve renklerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, mükemmel kesimli ve büyük bir tanzanit, müzayedede milyon dolarlara satılabiliyor.