'1 ay bile dayanacak gücü kalmadı': Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor?
Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye ekonomisi ve seçim tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Mevcut yönetim anlayışının devam etmesi halinde bizi 2018 Haziran sonrasından çok ama çok daha büyük sıkıntı bekliyor" dedi.
AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, okulların tatile girecek olması ve hac dönemi gibi detaylar öne sürülerek 14 Mayıs 2023'e çekilmesi bekleniyor.
Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, söz konusu gerekçelerle ilgili olarak Karar gazetesinde dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu ve asıl nedenin, ekonomik sorunlar olduğunu dile getirdi.
"24 Haziran 2018 seçimlerini hatırlayın. Seçimden önce dolar kuru 4,60’lardaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Siz bu kardeşinize yetkiyi verin... dolarla faizle nasıl mücadele edilirmiş' dedikten sonra Ağustos ayında Trabzon’da iş dünyasına bir konuşma daha yaptı" diyen Kahveci, şöyle devam etti:
"Artık seçimler bitmiş ve Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan dolarla nasıl mücadele edileceğini açıklamıştı: 'Sanayicilerimize sesleniyorum, bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi. Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız' demişti.