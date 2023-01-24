'1 ay bile dayanacak gücü kalmadı': Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor?

"24 Haziran 2018 seçimlerini hatırlayın. Seçimden önce dolar kuru 4,60’lardaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Siz bu kardeşinize yetkiyi verin... dolarla faizle nasıl mücadele edilirmiş' dedikten sonra Ağustos ayında Trabzon’da iş dünyasına bir konuşma daha yaptı" diyen Kahveci, şöyle devam etti: