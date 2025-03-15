0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

ON Dijital: 60 bin TL (35 bin TL kredi + 25 bin TL Süper Ek Hesap)

QNB Finansbank: 55 bin TL (30 bin TL ihtiyaç kredisi - 3 ay vadeli + 25 bin TL taksitli nakit avans - 3 ay vadeli)



