0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Bankaların faizsiz kredi kampanyaları Mart 2025 itibarıyla güncellendi. Faizsiz kredi imkanında rekabet artarken, bazı bankalar limitleri yükselterek müşterilerine 60 bin liraya kadar sıfır faizli kredi fırsatı sunmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte Mart 2025 itibarıyla en güncel 0 faizli kredi veren bankalar listesi...
Kaynak: Haber Merkezi
Faizsiz kredi kampanyaları kapsamında, bankalar müşterilerine 3 ila 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor. Bazı bankalar 60 bin liraya kadar faizsiz kredi sunarken, bazıları 50-55 bin lira seviyesinde kampanyalar düzenliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
ON Dijital: 60 bin TL (35 bin TL kredi + 25 bin TL Süper Ek Hesap)
QNB Finansbank: 55 bin TL (30 bin TL ihtiyaç kredisi - 3 ay vadeli + 25 bin TL taksitli nakit avans - 3 ay vadeli)
Akbank: 55 bin TL (30 bin TL ihtiyaç kredisi - 6 ay vadeli + 25 bin TL taksitli nakit avans - 3 ay vadeli)
İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL ihtiyaç kredisi - 3 ay vadeli + 30 bin TL Ek Hesap - 1 ay vadeli)
TEB: 55 bin TL (30 bin TL ihtiyaç kredisi - 6 ay vadeli + 25 bin TL taksitli nakit avans - 3 ay vadeli)
Yapı Kredi: 50 bin TL (25 bin TL ihtiyaç kredisi - 6 ay vadeli + 25 bin TL taksitli nakit avans - 3 ay vadeli)
Garanti BBVA: 50 bin TL (25 bin TL ihtiyaç kredisi - 6 ay vadeli + 25 bin TL taksitli nakit avans - 3 ay vadeli)
Enpara: 50 bin TL (Tamamı 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi)
DenizBank: 45 bin TL (20 bin TL ihtiyaç kredisi - 3 ay vadeli + 25 bin TL taksitli nakit avans - 3 ay vadeli)
Güncellenen faizsiz kredi kampanyaları, müşterilere avantajlı finansman seçenekleri sunmaya devam ediyor. Ancak kredi başvurularında bankaların belirlediği şartların ve kampanya detaylarının dikkate alınması gerekiyor.